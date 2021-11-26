Служил Гаврила игуменьей 21 Ирина Халип

26.11.2021, 8:06

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Ирина Халип

Передвижная братская могила для режима.

Происходящее в последнее время уже не выглядит ни трагедией, ни даже фарсом. Это буффонада, театр абсурда, «Даун хаус», носороги на сцене и полное ощущение того, что на финальных репликах этого спектакля сцена провалится в тартарары вместе с актерами, и нам останется только слегка потолкаться в гардеробе, разбирая пальто. Такие представления случаются только под занавес.

Судите сами. Лукашистка донесла на лукашистов и села на скамью подсудимых – что может быть прекраснее? Чистый Шварц, чистый «Дракон»: «Доносит мне на меня же. Интригует сам против себя, чтобы захватить собственное свое место». В наших широтах это выглядит так: жительница Добруша увидела красно-белую палатку, которую поставили сотрудники местного военкомата. Пока военные культурно отдыхали на природе посредством пикника, женщина сняла палатку на видео и выложила в сеть, назвав военкоматовцев «бчбшниками». Но господа офицеры не сплоховали да и написали заявление в милицию – оклеветали нас, мол. Автор видео на скамье подсудимых никак не могла понять, как же так: она всю жизнь за Лукашенко голосует, пальцы в синий цвет красит в знак солидарности, любимую не отдает, и тут такое разочарование – два года «химии» за бдительность. Сюда так и просится любимая реплика неубиваемого журналиста Аркадия Бабченко: «Родина тебя бросит, дочка». Впрочем, даже без реплики в этой истории все предельно гармонично – хоть в учебники допризывной подготовки вставляй.

А постановка «Тиля» в Витебске? Эта история сама по себе просится стать новой пьесой. В конце концов, жанр «театр в театре» популярен со времен Шекспира. Готовились к премьере, ставили классику – пьесу Григория Горина по роману Шарля де Костера. Пьесу эту ставили в СССР еще в семидесятые, так что репертуарная единица, проверенная брежневскими худсоветами, - это сто процентов надежности, казалось бы. Перевели на белорусский, отыграли премьеру. Минкультовские чиновники приехали, поаплодировали в директорской ложе, раздали награды – и тут же запретили спектакль. Потому что «да здравствует Фландрия!» с русского языка никак иначе, нежели «жыве Фландрыя!», не переведешь, хоть расшибись. И все: спектакль на полку, директора уволить, труппу желательно распустить. Впрочем, часть труппы, может, еще сохранят – над этим сейчас размышляют лучшие идеологические умы, - но директора уже вышибли из театра за политическую близорукость. И еще один пируэт нашего удивительного театра абсурда: тем невезучим директором театра оказался бывший идеолог «Белшины» Александр Старых. Проклятые фламандцы, подстерегли все-таки. Идеологически руководить резиной на «Белшине» – это было не в пример понятнее и приятнее.

Или вот, к примеру, игуменья Гавриила – персонаж без всяких дополнительных штрихов карикатурный – приезжает в логистический центр, куда свезли мигрантов, и бродит среди них, осеняя крестом. Год назад она называла вот это самое «жыве!» бесовскими выкриками, а теперь бродит среди мусульман и водит крестом туда-сюда. Мигранты наверняка всякого повидали за время своего путешествия, так что их едва ли этим удивишь. Если следом за Гавриилой к ним в логистический центр придут укротитель змей или шпагоглотатель – реакция будет приблизительно такой же, для них это персонажи одного синонимического ряда. Но нам-то игуменью по телевизору показывают. Народ, впрочем, веселится и сочиняет продолжение «Гаврилиады» Никифора Ляпис-Трубецкого: «Служил Гаврила игуменьей (ударение авторы, разумеется, ставят на первом «е» - И.Х. ), крестом Гаврила осенял». Разве народ, который так смеется, может не победить?..

И, конечно, «победитель нашего хит-парада» - передвижная братская могила, которую в эти дни возят по гомельским школам.26 ноября – это день освобождения Гомеля, и в этом году он празднуется особенно творчески, нестандартно и самобытно. В школы привозят передвижную братскую могилу. На ней, посреди звезды из папье-маше, – оранжевая лампочка, символизирующая Вечный огонь. Детей наряжают в советскую военную форму и заставляют возлагать цветы к оранжевой лампочке. И это не перебьешь уже ни Гориным, ни Шварцем, ни даже Брехтом.

В этой передвижной могиле режим и похоронят. И миллионы белорусов выстроятся к ней в очередь – нет, конечно, не почтить память, а удостовериться в том, что она наконец начала выполнять свою утилитарную функцию.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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