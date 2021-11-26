Новые налоги: у преподавателей удержали часть зарплат на «помощь» мигрантам 22 26.11.2021, 8:17

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Власти подумали, что никто не заметит?

Нам стало известно, что в этом месяце у преподавателей удержали часть зарплат на «помощь» мигрантам, пишет телеграм-канал Белорусского объединения рабочих (БОР).

Интересно, это новые налоги? Или власти действительно подумали, что никто не заметит? Вот только зарплаты у учителей далеко не такие, чтобы можно было что-то не заметить.

В кризисе с мигрантами виноват один человек. И только ему расплачиваться за свои ошибки и перед белорусами, и перед самими экстремальными туристами.

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