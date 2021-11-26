Мнение: Лукашенко одной ногой он увяз в европейском капкане, а другой — в восточном 17 26.11.2021, 12:02

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фото: getty images

Диктатор с грохотом провалился в очень небрежную ловушку, прикрытую «листвой» максимально странно.

Начнем сразу с хорошей новости - Лукашенко не только загнал себя в ловушку внутри страны по этому кейсу, но еще и одной ногой он увяз в европейском капкане, а другой - в восточном, пишет телеграм-канал CYNIC.

Как бы пропаганда ни пыталась представить звонок Меркель в качестве победы, Европа по итогу переиграла диктатора, прищемив ногу взятым обязательством мигрантов (вернее сказать - туристов) вернуть на Родину. Свою часть сделки Меркель выполнила - она, как довольно опытный политик, продала Лукашенко воздух - обязательство "поговорить с Европой", чтобы попросить оную пропустить туристов в Германию.

И она свою часть сделки полностью выполнила. Только никто слушать уходящую Меркель не хотел, поэтому все занялись командировками и самолюбованием... Но между договориться и поговорить есть огромная разница.

А вот Лукашенко обещал (и не только Европе, а и Кремлю) после провала "Прорыва" вернуть всех в "пустыню".

Риск не просто не оправдался: он стал черным быком, несущимися в стену Дворца.

В "иракском кейсе" заложена ловушка. И Лукашенко с грохотом провалился в очень небрежную ловушку, прикрытую "листвой" максимально странно. Не хватало только знака "Там дырка" для опытных политиков, рассказывающих, что они "не идиоты" в интервью BBC.

Поясняю: после того, как Лукашенко отправился торговаться с Катаром по "теневому транзиту" калия, восточный "друг" оказался врагом и слил информацию в публичный доступ. Можно было отследить ситуацию и понять, что Катар сейчас образцово демократический и прозападный - это на фоне Чемпионата. И вот сейчас, на фоне этой показухи перед "директором", приезжает какой-то посыльный в черном плаще, который предлагает купить "наркотики дешево" (санкционный калий). Может даже "восточные друзья" и были бы согласны на сделку, но не здесь и не сейчас - не под чутким надзором Штатов. Правильно сделали - оттолкнули и подняли крик, вскрыв схему.

Но Лукашенко не остановился, когда его схему буквально отправили на блюдечке в Америку - он решил связаться с ОАЭ, которые к Штатам относятся достаточно тепло. Когда ловушка начала захлопываться, Лукашенко едва успел это почувствовать, "выпрыгнув" из тура вместе с "семьей" за самолетом по славным Эмиратам.

Теперь захлопнулась третья ловушка - Ирак. Часто поступали сведения, что мигрантов около границы избивают, мучают, обворовывают, заставляют прорывать "забор" под угрозой расстрела.

Но Лукашенко пошел на сделку с Меркель и Путиным, сказав, что будет отправлять туристов домой. Сегодня, конечно, началась традиционная истерика, что Европа лично ему не платит за перевозку, поэтому "рейсы сбиваются". На самом деле, это очередной дешевый шантаж - Европа действительно деньги мошеннику не дала: зато совершила одно из самых больших турне по Востоку, полностью перекрыв все потоки мигрантов. И как Лукашенко ни старается пыжиться, вариантов у него совсем мало. Можно из Афганистана через Россию, а можно из Африки... Оба варианта мягко говоря не идеальные. Особенно первый.

И тогда Лукашенко опять организовал "лагерь", но уже в аэропорту. Клянчить деньги не получается, а очень хочется - вот и приходится идти на такие странные решения. Непропорциональные, тут бесспорно. Но инициатива двойная - западная и восточная, - поэтому придется опустить голову и идти дальше в пучину...

План пошел по Азаренку. Теперь уже окончательно. Вообще создавать проблемы из воздуха - это природный талант Лукашенко.

Теперь перейдем и к самой ловушке: Лукашенко отправил в Ирак тех, кого он избивал и обворовывал. Ирак, конечно, мог закрыть на это глаза, но этого не сделал (и Европа знала, что такая будет раскладка, поэтому турне и получилось плодотворным и комплексным). Исходя из моих данных, все показания "туристов", получивших физические или психические травмы от режима Лукашенко, зафиксированы и в дальнейшем могут быть использованы в трибунальном деле в том числе.

Дополнительный "маячок" появился вчера: по агрофюреру проехалась Al Jazeera — самое влиятельное СМИ арабского мира.

Намекну, что Лукашенко уже уверенно вступил в трясину, и теперь оная начнет его поглощать.

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