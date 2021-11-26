закрыть
26 ноября 2021, пятница, 12:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Мнение: Лукашенко одной ногой он увяз в европейском капкане, а другой — в восточном

17
  • 26.11.2021, 12:02
  • 22,660
Мнение: Лукашенко одной ногой он увяз в европейском капкане, а другой — в восточном
фото: getty images

Диктатор с грохотом провалился в очень небрежную ловушку, прикрытую «листвой» максимально странно.

Начнем сразу с хорошей новости - Лукашенко не только загнал себя в ловушку внутри страны по этому кейсу, но еще и одной ногой он увяз в европейском капкане, а другой - в восточном, пишет телеграм-канал CYNIC.

Как бы пропаганда ни пыталась представить звонок Меркель в качестве победы, Европа по итогу переиграла диктатора, прищемив ногу взятым обязательством мигрантов (вернее сказать - туристов) вернуть на Родину. Свою часть сделки Меркель выполнила - она, как довольно опытный политик, продала Лукашенко воздух - обязательство "поговорить с Европой", чтобы попросить оную пропустить туристов в Германию.

И она свою часть сделки полностью выполнила. Только никто слушать уходящую Меркель не хотел, поэтому все занялись командировками и самолюбованием... Но между договориться и поговорить есть огромная разница.

А вот Лукашенко обещал (и не только Европе, а и Кремлю) после провала "Прорыва" вернуть всех в "пустыню".

Риск не просто не оправдался: он стал черным быком, несущимися в стену Дворца.

В "иракском кейсе" заложена ловушка. И Лукашенко с грохотом провалился в очень небрежную ловушку, прикрытую "листвой" максимально странно. Не хватало только знака "Там дырка" для опытных политиков, рассказывающих, что они "не идиоты" в интервью BBC.

Поясняю: после того, как Лукашенко отправился торговаться с Катаром по "теневому транзиту" калия, восточный "друг" оказался врагом и слил информацию в публичный доступ. Можно было отследить ситуацию и понять, что Катар сейчас образцово демократический и прозападный - это на фоне Чемпионата. И вот сейчас, на фоне этой показухи перед "директором", приезжает какой-то посыльный в черном плаще, который предлагает купить "наркотики дешево" (санкционный калий). Может даже "восточные друзья" и были бы согласны на сделку, но не здесь и не сейчас - не под чутким надзором Штатов. Правильно сделали - оттолкнули и подняли крик, вскрыв схему.

Но Лукашенко не остановился, когда его схему буквально отправили на блюдечке в Америку - он решил связаться с ОАЭ, которые к Штатам относятся достаточно тепло. Когда ловушка начала захлопываться, Лукашенко едва успел это почувствовать, "выпрыгнув" из тура вместе с "семьей" за самолетом по славным Эмиратам.

Теперь захлопнулась третья ловушка - Ирак. Часто поступали сведения, что мигрантов около границы избивают, мучают, обворовывают, заставляют прорывать "забор" под угрозой расстрела.

Но Лукашенко пошел на сделку с Меркель и Путиным, сказав, что будет отправлять туристов домой. Сегодня, конечно, началась традиционная истерика, что Европа лично ему не платит за перевозку, поэтому "рейсы сбиваются". На самом деле, это очередной дешевый шантаж - Европа действительно деньги мошеннику не дала: зато совершила одно из самых больших турне по Востоку, полностью перекрыв все потоки мигрантов. И как Лукашенко ни старается пыжиться, вариантов у него совсем мало. Можно из Афганистана через Россию, а можно из Африки... Оба варианта мягко говоря не идеальные. Особенно первый.

И тогда Лукашенко опять организовал "лагерь", но уже в аэропорту. Клянчить деньги не получается, а очень хочется - вот и приходится идти на такие странные решения. Непропорциональные, тут бесспорно. Но инициатива двойная - западная и восточная, - поэтому придется опустить голову и идти дальше в пучину...

План пошел по Азаренку. Теперь уже окончательно. Вообще создавать проблемы из воздуха - это природный талант Лукашенко.

Теперь перейдем и к самой ловушке: Лукашенко отправил в Ирак тех, кого он избивал и обворовывал. Ирак, конечно, мог закрыть на это глаза, но этого не сделал (и Европа знала, что такая будет раскладка, поэтому турне и получилось плодотворным и комплексным). Исходя из моих данных, все показания "туристов", получивших физические или психические травмы от режима Лукашенко, зафиксированы и в дальнейшем могут быть использованы в трибунальном деле в том числе.

Дополнительный "маячок" появился вчера: по агрофюреру проехалась Al Jazeera — самое влиятельное СМИ арабского мира.

Намекну, что Лукашенко уже уверенно вступил в трясину, и теперь оная начнет его поглощать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Служил Гаврила игуменьей
Служил Гаврила игуменьей Ирина Халип
Плохая новость из Берлина для Лукашенко
Плохая новость из Берлина для Лукашенко Александр Фридман
Чем рабочие будут кормить семьи?
Чем рабочие будут кормить семьи? Сергей Дылевский
С гопником начали говорить на его языке
С гопником начали говорить на его языке Telegram-канал «Ник и Майк»