Экономика Беларуси продолжает стремительно разваливаться

Экономика Беларуси продолжает стремительно разваливаться1
- Телеграм-канал «Баста!»
- 26.11.2021, 8:34
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Забастовка сейчас — это лучшая инвестиция в свое будущее.
Денег нет, двигаться как-то надо. Лукашисты принимают решение взять очередной кредит, но не у России. В этот раз ОАО «Банк развития Республики Беларусь» берет в долг у Евразийского банка развития под гарантию правительства 314,5 млн евро.
Не понятно, как они собираются погасить этот кредит, если еще перед Россией куча долгов. Надеяться на то, что их простят, - глупо. Хотя интеллектом лукашисты никогда не отличались.
Очередное углубление долговой ямы уже не за горами. За 27 лет режим научился брать кредиты, а вот расплачиваться по ним нет.
Забастовка сейчас — это единственный выход, это инвестиция в ваше будущее.
Телеграм-канал «Баста!»