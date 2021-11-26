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Экономика Беларуси продолжает стремительно разваливаться

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  • Телеграм-канал «Баста!»
  • 26.11.2021, 8:34
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Экономика Беларуси продолжает стремительно разваливаться

Забастовка сейчас — это лучшая инвестиция в свое будущее.

Денег нет, двигаться как-то надо. Лукашисты принимают решение взять очередной кредит, но не у России. В этот раз ОАО «Банк развития Республики Беларусь» берет в долг у Евразийского банка развития под гарантию правительства 314,5 млн евро.

Не понятно, как они собираются погасить этот кредит, если еще перед Россией куча долгов. Надеяться на то, что их простят, - глупо. Хотя интеллектом лукашисты никогда не отличались.

Очередное углубление долговой ямы уже не за горами. За 27 лет режим научился брать кредиты, а вот расплачиваться по ним нет.

Забастовка сейчас — это единственный выход, это инвестиция в ваше будущее.

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