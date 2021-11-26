Ученые раскрыли тайну 4500-летних ям возле Стоунхенджа 26.11.2021, 8:39

3,270

Для их создания была отдельно разработана специальная система счета.

В Великобритании обнаружили кольцо из очень глубоких ям, которое специалисты назвали самым крупным сооружением доисторического характера. Часть же экспертов отнеслись к такому заявлению весьма скептически.

Об этом сообщает The Guardian.

В 2020 году археологи использовали технологию дистанционного зондирования и с ее помощью выявили ямы огромного размера. Все они располагались по кругу, диаметр которого составил 2 километра. Некоторые эксперты посчитали, что данные ямы всего лишь особенность местного ландшафта. Новое исследование в свою очередь продемонстрировало, что это рукотворное сооружение, возрастом практически 4,5 тысяч лет.

Ширина каждой ямы – 10 метров, а глубина – 5 метров. Они выступали в качестве границы для неолетического поселения Даррингтон-Уоллс, которое располагалось внутри круга на расстоянии 3 км от Стоунхенджа. Выкопали эти ямы, скорее всего, те же люди, что и строили поселение.

Винсент Гаффни из Брэдфордского университета отметил, что удалось все же доказать, что это один из самых больших памятников, созданных в эпоху неолита. Изучить получилось только 9 ям, так как все остальные не сохранились к нашим дням. Все они оказались одинакового размера, что является подтверждением того, что это сооружение. Гаффни добавил также, что это самая большая древняя постройка, которую только удавалось найти на территории Великобритании.

Если говорить о предназначении ям, то они вполне могли иметь космологическое значение для древних мастеров. Для их создания была отдельно разработана специальная система счета.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».