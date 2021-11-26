В ЕС и Ираке рассказали, кто и кому платил, чтобы вывезти мигрантов из Беларуси 13 26.11.2021, 12:03

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Ложь неадекватного диктатора опровергли.

Два самолета для мигрантов общей вместимостью 600 мест уже улетели из Минска 25 и 26 ноября ночью. В ЕС и Ираке рассказали, кто берет на себя все расходы, пишет telegraf.by.

Напомним, Лукашенко 25 ноября говоря о мигрантах, заявил: «Хотят уехать — пожалуйста. Мы их [мигрантов] собираем в аэропорту. Чего-то самолет сегодня не прислали?». Ему ответили, что отмена рейса была связана с оплатой расходов на осуществление рейса.

«Так пусть европейцы заплатят», — сказал неадекватный диктатор.

Накануне «Радио Мир» сообщал, что причина отмены рейсы – якобы неоплата его Евросоюзом. В то же время РИА Новости со ссылкой на Iraqi Airways написал, что вывозной рейс для иракских мигрантов из Минска был отложен на неопределенный срок по просьбе МИД Ирака.

«Евросоюз не финансирует эти рейсы»

Информацию про то, что ЕС должен оплачивать рейсы из Минска в Ирак для возвращения мигрантов, прокомментировали во внешнеполитической службе Евросоюза:

«Эта информация не соответствует действительности. Евросоюз не финансирует эти рейсы по репатриации иракцев. Текущие усилия по репатриации организованы иракскими властями. Они являются единственными, кто компетентен ответить на вопросы о расписании и других деталях репатриационных рейсов, которые они организуют из Минска в Ирак, чтобы вернуть домой своих граждан, застрявших в Беларуси. Мы высоко оцениваем эти и другие усилия Ирака, которые способствуют спасению и защите иракского народа от злоупотреблений со стороны преступных сетей торговцев людьми».

«Будем возвращать всех»

В то же время консул Ирака в Беларуси и России Маджид Ал-Кинани рассказал, что экспортный рейс из Минска в Ирак, полностью оплачиваемый Международной организацией по миграции (МОМ), состоиться через неделю. Организация будет нести все расходы.

«Будем возвращать всех, кто находится здесь. Даже если это 10 тысяч человек. Но мы не знаем точно, сколько их будет», — сказал он.

По его словам, отвечая на вопрос о количестве граждан Ирака, желающих вернуться, он ответил: «У меня их больше тысячи», передает индийское агентство ANI.

Кроме того, Маджид Ал-Кинани сказал, что «есть вероятность, что еще несколько тысяч человек вернуться с границы».

«Вынесли за скобки»

Историк Александр Фридман выразил мнение, что «Лукашенко понимает, что деньги на возвращение мигрантов на родину он от ЕС не получит.

«ЕС работает таким образом напрямую с международными оганизациями, а Лукашенко просто вынесли за скобки», — отметил он.

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