Опейкин: Спортсмены понимают, что за них не хотят болеть — отсюда и такие результаты 3 26.11.2021, 8:52

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Александр Опейкин

Исполнительный директор Фонда спортивной солидарности рассказал о психологическом состоянии белорусских атлетов.

Появилась информация, что в клубы высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу пришли списки игроков и тренеров, с которыми не рекомендуется продолжать контракты. Предположительно, с теми, что как-то высказывался в поддержку или участвовал в протестах 2020 года.

О том, как политика влияет на спорт, «Филин» спросил у менеджера, исполнительного директора Фонда спортивной солидарности Александра Опейкина.

– Это не слухи. Это общая канва, которая сформировалась год назад. Первые подобные списки пришли еще в 2020 году. Увольняли спортсменов, которые подписывались за свободные выборы, активно участвовали в разных процессах, а сейчас дошли до тех, кто просто высказывал свое мнение.

Наверное, это не будет прямое увольнение. Просто у людей закончатся контракты, которые с ними не продлят.

В Белорусской федерации футбола понимают, что в УЕФА много бюрократии, но даже у них может закончится терпение. Есть граница, которую переходить нельзя. В Беларуси сейчас, можно сказать, происходит дискредитация футбола, собрана доказательная база, но УЕФА на это пока никак не реагирует.

«Черные списки» в спорте реально существуют. Были случаи, когда людей буквально отвоевывал Международный олимпийский комитет. Там говорили, что если человек не поедет на соревнования, то будут введены санкции. И человек ехал на Олимпиаду или чемпионат мира.

Александр Опейкин высказал мнение относительно резонансных назначений в спорте. Бывший гребец Иван Богданович возглавил федерацию хоккея, а гандболист Сергей Рутенко – тенниса.

– Спортивный результат в Беларуси уже давно не находится на первом плане. Они только делают вид. На самом деле на первом месте стоит лояльность к власти. Мы же видим, какие назначения в спорте происходят сейчас — это цирк.

По факту, мы имеем разрушенную спортивную инфраструктуру: объекты остались, но нет руководящих кадров, нет даже хорошего настроения. Вы же видите, какие результаты показывает наш спорт в последнее время.

Это отражается на результатах, когда спортсмены понимают, что за них не хотят болеть, наоборот, даже болеют против Беларуси. Бывает, что люди собираются возле экрана, чтобы посчитать сколько голов пропустит сборная.

Собеседник «Филина» считает, что положительных изменений в спортивной сфере ждать не приходится:

– Не будет никакого разбора полетов. Если бы он был, то уже после Токио. На кого можно поменять министра Ковальчука? Более лояльного человека не найти. Нет новых кадров, плюс сильное сокращение финансирования в спорте.

Существует важный фактор ожидания светлого будущего, которое двигает людьми. Мол, если я хорошо поработаю, то будет лучше, придут новые спонсоры, контракты. А сейчас этого нет. Большинство понимает, что в Беларуси при данной системе будущего не будет.

Очень трудно работать, когда понимаешь, что это мало кому нужно. Это сильно бьет на подсознание и влияет на результат спортсменов.

1:5, 0:8 от футбольной сборной — это результат подавленного подсознания. Я уверен, при нормальном государстве и поддержке зрителей таких бы результатов не было.

В спорте, как в армии, есть своя иерархия, есть свои понятия. И когда часть атлетов не хочет ехать играть за сборную, ты чувствуешь себя не очень уверенно, не чувствуешь себя героем. А в спорте без этого невозможно. Если только ты чувствуешь себя героем, то только тогда выдаешь свой максимум.

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