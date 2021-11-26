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Медики назвали главное отличие вакцин Pfizer, Moderna, AstraZeneca и CoronaVac

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  • 26.11.2021, 9:38
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Медики назвали главное отличие вакцин Pfizer, Moderna, AstraZeneca и CoronaVac
Фото: Reuters

Есть три основных типа прививок от коронавируса.

Как известно, COVID-вакцины различают по трем основным типам – мРНК, векторные и инактивированные. Об этом рассказала инфекционист Ольга Голубовская, передает «Обозреватель».

мРНК-вакцины

Технология таких вакцин разрабатывалась задолго до пандемии. Однако именно в период COVID-19 впервые массовое использование препаратов, созданных по такой методике, стали использовать в человеческой популяции.

Речь идет о вакцинах от компаний Pfizer&BioNTech и Moderna, которые содержат информационную (матричную) РНК.

«Поглощаясь клетками, она «учит» их производить Spike-белок (S-белок) вируса, а иммунная система дальше распознает его и в конце реагирует образованием антител», – объяснила врач.

Она добавила, что именно S-белок выполняет функцию связывания (спайки) коронавируса с клетками организма. Вместе с тем наличие специфических антител его нейтрализует, и в таком случае вирус не может проникнуть внутрь клетки.

Векторные вакцины

Это препараты производства Oxford/AstraZeneca и Johnson&Johnson. Их создавали, используя ослабленные, нереплицирующиеся в организме человека аденовирусы. Последние выполняют роль так называемого вектора или носителя «учебного» гена S-белка.

Инактивированные, или» убитые» вакцины

Такими являются традиционные вакцины, которые давно применяются в медицине (например, против полиомиелита). Сегодня к ним относится и китайская вакцина против коронавируса CoronaVac.

Еще ряд аналогичных препаратов находятся на стадии разработки или уже применяются в ряде стран.

«По имеющимся данным, именно инактивированные вакцины сегодня имеют наименьшее количество побочных эффектов. Еще одним важным преимуществом этого типа является формирование иммунитета ко всем компонентам вируса, а не только к S-белку, где сосредоточены все основные мутации вируса», – отметила Голубовская.

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