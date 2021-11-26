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Спецслужбы Польши: Белорусские силовики расширяют «городок» мигрантов у КПП «Брузги»

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  • 26.11.2021, 9:41
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Спецслужбы Польши: Белорусские силовики расширяют «городок» мигрантов у КПП «Брузги»
фото: anadolu agency

Инфраструктуру для нелегалов доставило Западное оперативное командование Вооруженных сил Беларуси.

Пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарын сообщил, что белорусские службы расширяют о охраняют логистический центр мигрантов, организованный около местности Брузги на белорусской стороне границы, передает «Польское радио».

Станислав Жарын написал в Twitter, что в «городке» идет подготовка к открытию студии видеозаписи, которая должна служить белорусской и российской пропаганде. Оборудование для студии поставляет белорусский телекоммуникационный оператор.

Пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб добавил, что инфраструктуру для «городка» мигрантов доставило Западное оперативное командование Вооруженных сил Беларуси.

Там уже есть гастрономические точки, магазины, пункт обмен валюты, а солдаты устанавливают передвижную баню.

Станислав Жарын подчеркнул, что «белорусская сторона готовится к долговременному содержанию иностранцев на границе с Польшей, с целью дальнейшего ведения операции против Польши и Европейского союза».

Пост в Twitter иллюстрирован фотографиями, на которых запечатлены военные автомобили, палатки и люди в мундирах.

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