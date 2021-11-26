В Ливане запретили турфирмам предлагать туры в Беларусь 26.11.2021, 9:58

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Решение принято в связи с ситуацией на белорусско-польской границе.

Министр туризма Ливана Валид Нассар поручил туристическим агентствам страны не продвигать Беларусь как туристическое направление, сообщила ливанская радиовещательная корпорация LBCI.

Нассар отметил, что решение принято в связи с ухудшающейся ситуацией на белорусско-польской границе. Некоторые мигранты из ближневосточных и африканских стран приезжают в Ливан, чтобы потом улететь в Беларусь и попасть в Евросоюз. При этом они используют туристические путевки с вылетом в Беларусь из международного аэропорта имени Рафика Харири, расположенного в Бейруте.

Ранее на фоне ситуации на границах Беларуси со странами ЕС власти Ливана вслед за рядом других стран ввели ограничения на полеты в Минск. На борт следующих в Беларусь самолетов, помимо белорусов, допускаются только граждане Ливана с соответствующей визой, а также иностранцы с разрешением на длительное пребывание в Беларуси.

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