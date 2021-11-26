Крупнейший белорусский бизнес за границей попал под санкции 2 26.11.2021, 10:13

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Это может стать «началом конца» для экспорта автомобильного топлива.

Крупнейший белорусский заграничный бизнес попал под локальные санкции. Это может стать «началом конца», хотя пока что санкции коснулись лишь одного вида деятельности. Но обвинения серьезные: в бизнесе усмотрели угрозу военной безопасности страны.

Речь идет о компании «БНК-Украина», которая занимается поставкой автомобильного топлива, в том числе через сеть автозаправок «Белорусская нефтяная компания», пишет «Ежедневник».

Национальная комиссия, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обнаружила «опосредственный контроль» над белорусским трейдером «БНК-Украина» со стороны России, что является угрозой национальной безопасности.

НКРЭКУ на своем заседании отказала «БНК-Украина» в лицензии на поставки природного газа. Были названы причины, повлиявшие на отрицательное для беларуского трейдера решение.

Во-первых, регулятор выявил «несоответствие соискателя лицензии на лицензионные условия». Во-вторых, комиссия обнаружила информацию «об осуществлении контроля за деятельностью предприятия резидентами государств, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины».

В первом случае претензии вызвало отсутствие на сайте «БНК-Украина» обязательных данных, необходимых для получения лицензии на поставки природного газа, а также то, что компания не предоставила «информацию об участниках (акционерах) третьего-пятого уровней, обладающих долей (паем, акциями) в уставном (складочном, паевом) капитале соискателя лицензии».

Вторая часть претензий более серьезная. Как подчеркнула НКРЭКУ, в случае выдачи лицензии «БНК-Украина» нарушаются положения двух законов Украины – «О защите экономической конкуренции» и «Об обороне Украины».

В частности, НКРЭКУ выявила, что «опосредованный контроль над «БНК-Украина» осуществляют юридические лица, которые являются резидентами Российской Федерации». По текущим украинским законам – это угроза военной безопасности Украины.

В решении не приводятся данные о «российском следе» в «БНК-Украина». Но это открытая информация. Согласно данным госреестров и сайтов компаний, учредителями трейдера являются «Белорусская нефтяная компания» (БНК) (56,5%) и «Белоруснефть» (43,5%). В свою очередь, долями в БНК владеют «Белоруснефть» (52% акций), а также «Мозырский НПЗ» (24%) и «Нафтан» (24%). Судя по всему, скрытую угрозу для национальной безопасности в НКРЭКУ увидели в «участниках третьего и четвертого уровней» – в российских акционерах Мозырского НПЗ. Де-юре 42,58% мозырского предприятия с 1994 года принадлежит НГК «Славнефть», которой, в свою очередь, владеют два нефтегазовых гиганта России - «Роснефть» и «Газпром нефть».

Впрочем, как сказано в решении, «соискатель лицензии после устранения причин, послуживших основанием для принятия такого решения, может подать в НКРЭКУ новое заявление». Для этого ему, в числе прочего, придется «предоставить подтверждение от Антимонопольного комитета Украины об отсутствии осуществления контроля за деятельностью «БНК-Украина» резидентами государств, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины». То есть - документы, по которым россияне продали свою долю в Мозырском НПЗ белорусскому или же другим инвесторам.

О том, что «БНК-Украина», являющаяся крупнейшим зарубежным белорусским бизнесом и входящая в топ-35 важнейших компаний Украины (35-40% местного рынка нефтепродуктов), намерена диверсифицировать свою деятельность, в сентябре 2021 года заявил ее генеральный директор Евгений Поспелов. На международной конференции, проходившей в Минске, он, в частности, отметил, что намерен создать из «БНК-Украина» «настоящую трейдинговую структуру».

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