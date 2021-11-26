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Еврокомиссия предложила пускать в ЕС с прививкой Sinopharm

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  • 26.11.2021, 10:14
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Еврокомиссия предложила пускать в ЕС с прививкой Sinopharm
фото: AFP

О «Спутнике» пока речи не идет.

В Еврокомиссии предложили новые правила въезда в ЕС. «Зеленый» список стран с низким уровнем распространения коронавируса должен исчезнуть, зато путешествовать смогут те, кто привился вакциной, одобренной ВОЗ, пишет Deutsche Welle.

Проект рекомендации представили в четверг, 25 ноября. Одно из нововведений касается «зеленого» списка стран с низким уровнем распространения коронавируса, жителей которых рекомендовано пускать в ЕС независимо от статуса их вакцинации. На первом этапе — с 10 января до конца февраля 2022 года — должны облегчить критерии для внесения страны в «зеленый» перечень. Например, если сейчас предел установлен на уровне 75 новых случаев заражения COVID-19 на 100 000 населения на протяжении 14 дней, то Еврокомиссия предлагает поднять эту границу до 100.

Но уже на втором этапе — с 1 марта следующего года — этот список хотят полностью отменить.

Сейчас в «зеленом» списке около 20 стран. Россия и Беларусь в него не попадали. Украина же была в нем с июля по 9 ноября 2021 года.

Еврокомиссия предлагает также расширить список людей, которых следует пускать в Шенген. Сейчас это те, кто привился четырьмя зарегистрированными в ЕС вакцинами: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.

С 10 января брюссельские чиновники предлагают пускать и тех, кто получил сертификат выздоровления от COVID-19 либо же привился вакциной из списка Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В этом перечне состоят также китайские Sinovac и Sinopharm, а кроме того, индийские Covishield и Bharat Biotech. Российская вакцина Sputnik V пока не получила рекомендацию ВОЗ.

Впрочем, как выздоровевшим, так и привитым вакцинами, не зарегистрированными в ЕС, необходимо будет иметь негативный ПЦР-тест, сделанный не раньше, чем за 72 часа до момента въезда на территорию ЕС.

Напомним, что ранее Еврокомиссия предложила ограничить срок действия сертификата вакцинации девятью месяцами.

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