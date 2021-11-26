закрыть
26 ноября 2021, пятница, 12:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Молодой езид из Курдистана: Белорусский солдат ничем не отличается от ИГИЛ

23
  • 26.11.2021, 10:50
  • 21,354
Молодой езид из Курдистана: Белорусский солдат ничем не отличается от ИГИЛ
фото: ТАСС

Что рассказали о пережитом в Беларуси мигранты, которые сегодня ночью вернулись в Ирак.

Этой ночью из Минска в Ирак вернулись еще 608 мигрантов. Вернувшись домой в аэропорту они рассказали Kurdistan24, что пережили в Беларуси, пишет The Village Беларусь.

«Я очень рада, что вернулась в свою страну. Милосердия там нигде нет», — сказала курдская женщина-мигрантка, у которой, как утверждается, сломана рука и ребра.

«За 12 дней я, моя жена и двое детей съели всего 3 буханки хлеба. Я даже не буду говорить о избиении, которое мы съели», — рассказал мужчина из Эрбиля.

«Белорусский солдат ничем не отличается от ДАИШ (то же самое, что ИГИЛ, только по-арабски — The Village Беларусь). Нет таких избиений и насилия, которым бы мы не подвергались. Сейчас там идет снег, и некоторым мигрантам до сих пор не разрешают возвращаться. Пройдя 10 километров, я смог сбежать. Он сказал нам: «У вас нет ни воды, ни хлеба. Для вас только смерть».

Еще один мигрант сказал телеканалу: «Я надеюсь, что никто больше не будет обманут ложью контрабандистов и не попадется в их ловушки».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Служил Гаврила игуменьей
Служил Гаврила игуменьей Ирина Халип
Плохая новость из Берлина для Лукашенко
Плохая новость из Берлина для Лукашенко Александр Фридман
Чем рабочие будут кормить семьи?
Чем рабочие будут кормить семьи? Сергей Дылевский
С гопником начали говорить на его языке
С гопником начали говорить на его языке Telegram-канал «Ник и Майк»