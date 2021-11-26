Молодой езид из Курдистана: Белорусский солдат ничем не отличается от ИГИЛ 23 26.11.2021, 10:50

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фото: ТАСС

Что рассказали о пережитом в Беларуси мигранты, которые сегодня ночью вернулись в Ирак.

Этой ночью из Минска в Ирак вернулись еще 608 мигрантов. Вернувшись домой в аэропорту они рассказали Kurdistan24, что пережили в Беларуси, пишет The Village Беларусь.

«Я очень рада, что вернулась в свою страну. Милосердия там нигде нет», — сказала курдская женщина-мигрантка, у которой, как утверждается, сломана рука и ребра.

«За 12 дней я, моя жена и двое детей съели всего 3 буханки хлеба. Я даже не буду говорить о избиении, которое мы съели», — рассказал мужчина из Эрбиля.

«Белорусский солдат ничем не отличается от ДАИШ (то же самое, что ИГИЛ, только по-арабски — The Village Беларусь). Нет таких избиений и насилия, которым бы мы не подвергались. Сейчас там идет снег, и некоторым мигрантам до сих пор не разрешают возвращаться. Пройдя 10 километров, я смог сбежать. Он сказал нам: «У вас нет ни воды, ни хлеба. Для вас только смерть».

Еще один мигрант сказал телеканалу: «Я надеюсь, что никто больше не будет обманут ложью контрабандистов и не попадется в их ловушки».

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