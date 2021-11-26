Польские пограничники предотвратили 217 попыток штурма со стороны Беларуси
- 26.11.2021, 10:26
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Наиболее агрессивная группа мигрантов пошла на прорыв в районе Черемши.
За сутки границу Польши со стороны Беларуси пытались незаконно пересечь 217 раз.
Об этом сообщила Погранслужба Польши.
В отношении 12 нелегалов были вынесены постановления о выдворении с польской территории.
На участке, охраняемом форпостом польских пограничников в Черемше группа из почти 200 агрессивных иностранцев силой прорвала границу.
Wczoraj tj.26.11.granicę🇵🇱🇧🇾próbowało nielegalnie przekroczyć 217 osób. #funkcjonariuszeSG wobec 12 osób wydali postanowienia o opuszczeniu terytorium Polski.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 26, 2021
Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Czeremsze grupa prawie 200 agresywnych cudzoziemców siłowo forsowała granicę. pic.twitter.com/7YK6TsWyc8
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».
16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.