Польские пограничники предотвратили 217 попыток штурма со стороны Беларуси 26.11.2021, 10:26

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Наиболее агрессивная группа мигрантов пошла на прорыв в районе Черемши.

За сутки границу Польши со стороны Беларуси пытались незаконно пересечь 217 раз.

Об этом сообщила Погранслужба Польши.

В отношении 12 нелегалов были вынесены постановления о выдворении с польской территории.

На участке, охраняемом форпостом польских пограничников в Черемше группа из почти 200 агрессивных иностранцев силой прорвала границу.

Wczoraj tj.26.11.granicę🇵🇱🇧🇾próbowało nielegalnie przekroczyć 217 osób. #funkcjonariuszeSG wobec 12 osób wydali postanowienia o opuszczeniu terytorium Polski.

Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Czeremsze grupa prawie 200 agresywnych cudzoziemców siłowo forsowała granicę. pic.twitter.com/7YK6TsWyc8 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 26, 2021

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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