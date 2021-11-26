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Польские пограничники предотвратили 217 попыток штурма со стороны Беларуси

  • 26.11.2021, 10:26
  • 1,284
Польские пограничники предотвратили 217 попыток штурма со стороны Беларуси

Наиболее агрессивная группа мигрантов пошла на прорыв в районе Черемши.

За сутки границу Польши со стороны Беларуси пытались незаконно пересечь 217 раз.

Об этом сообщила Погранслужба Польши.

В отношении 12 нелегалов были вынесены постановления о выдворении с польской территории.

На участке, охраняемом форпостом польских пограничников в Черемше группа из почти 200 агрессивных иностранцев силой прорвала границу.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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