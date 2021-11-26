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Спецслужбы Кыргызстана заявили о попытке госпереворота в стране

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  • 26.11.2021, 10:32
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Спецслужбы Кыргызстана заявили о попытке госпереворота в стране

Утверждается, что смену власти готовили депутаты Верховного Совета и бывшие высокопоставленные чиновники.

Попытка насильственного захвата власти пресечена в Кыргызстане. Об этом сообщил пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) страны, пишет ТАСС.

«ГКНБ совместно с МВД пресечена деятельность преступной группы, планировавшей насильственный захват власти в стране», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что накануне предстоящих парламентских выборов были получены данные о группе лиц, планирующих «организацию провокаций дестабилизации общественно-политической обстановки в стране сразу после выборов с последующим насильственным захватом власти».

Утверждается, что преступной группой руководили депутаты Верховного Совета Кыргызстана и бывшие высокопоставленные чиновники, их фамилии не озвучиваются. После оглашения итогов парламентских выборов, «рассчитывая на поддержку отдельных политических сил, в том числе проигравших выборы», они планировали организовать массовые акции протеста на территории Бишкека и спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Как отметили в ГКНБ, для осуществления этих планов подозреваемые хотели задействовать около тысячи «агрессивно настроенных молодых людей».

По данному факту уже начато досудебное расследование.

Выборы в парламент Кыргызстана назначены на 28 ноября.

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