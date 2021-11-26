Власти Курдистана: До завтра Беларусь покинут еще 1450 мигрантов 5 26.11.2021, 10:35

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Ночью в Ирак вывезли самолетами 600 нелегалов.

Ночью из Минска в иракский город Эрбиль отправились два самолета авиакомпании Iraqi Airways с мигрантами. Сегодня запланированы еще два вывозных рейса.

Об этом сообщил министр транспорта Ирака.

Вылет первого самолета, рассчитанного на 180 пассажиров, состоялся 25 ноября в 22 часа 15 минут. А второй рейс Boeing 747-400, рассчитанный на 420 пассажиров, вылетел уже 26 ноября в 2:45.

Сегодня 26 ноября должны состояться еще два вывозных рейса в Ирак.

Депутат парламента Курдистана Чия Шариф утверждает, что до 27 ноября Беларусь покинут еще 1450 выходцев из Курдистана.

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