Власти Курдистана: До завтра Беларусь покинут еще 1450 мигрантов

Власти Курдистана: До завтра Беларусь покинут еще 1450 мигрантов5
- 26.11.2021, 10:35
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Ночью в Ирак вывезли самолетами 600 нелегалов.
Ночью из Минска в иракский город Эрбиль отправились два самолета авиакомпании Iraqi Airways с мигрантами. Сегодня запланированы еще два вывозных рейса.
Об этом сообщил министр транспорта Ирака.
Вылет первого самолета, рассчитанного на 180 пассажиров, состоялся 25 ноября в 22 часа 15 минут. А второй рейс Boeing 747-400, рассчитанный на 420 пассажиров, вылетел уже 26 ноября в 2:45.
Сегодня 26 ноября должны состояться еще два вывозных рейса в Ирак.
Депутат парламента Курдистана Чия Шариф утверждает, что до 27 ноября Беларусь покинут еще 1450 выходцев из Курдистана.