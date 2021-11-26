«Все простолюдины брали с собой на несколько дней припасы и уходили из города» 2 26.11.2021, 10:43

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В Древнем Риме существовал интересный способ борьбы народа за свои права.

Интересный пример из истории от участника минского чата опубликовал телеграм-канал «Баста!»:

- В Древнем Риме существовал интересный способ борьбы народа за свои права – сецессия.

Все простолюдины брали с собой на несколько дней припасы и уходили из города. Оставляли патрициев одних. Жизнь в городе полностью останавливалась. Не работали лавки и магазины, на рынках не продавали продуктов.

Это массово парализовывало экономику города и элита была вынуждена соглашаться на их условия. В частности, после первой же сецессии плебсу была прощена часть долгов и простолюдины были допущены к управлению государством — был учрежден Народный трибун.

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