«Все простолюдины брали с собой на несколько дней припасы и уходили из города»2
- 26.11.2021, 10:43
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В Древнем Риме существовал интересный способ борьбы народа за свои права.
Интересный пример из истории от участника минского чата опубликовал телеграм-канал «Баста!»:
- В Древнем Риме существовал интересный способ борьбы народа за свои права – сецессия.
Все простолюдины брали с собой на несколько дней припасы и уходили из города. Оставляли патрициев одних. Жизнь в городе полностью останавливалась. Не работали лавки и магазины, на рынках не продавали продуктов.
Это массово парализовывало экономику города и элита была вынуждена соглашаться на их условия. В частности, после первой же сецессии плебсу была прощена часть долгов и простолюдины были допущены к управлению государством — был учрежден Народный трибун.
Не меняйте свободу на чарку и шкварку. Не прячьтесь за спины других. Только все вместе мы победим!