закрыть
26 ноября 2021, пятница, 12:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Все простолюдины брали с собой на несколько дней припасы и уходили из города»

2
  • 26.11.2021, 10:43
  • 4,986
«Все простолюдины брали с собой на несколько дней припасы и уходили из города»

В Древнем Риме существовал интересный способ борьбы народа за свои права.

Интересный пример из истории от участника минского чата опубликовал телеграм-канал «Баста!»:

- В Древнем Риме существовал интересный способ борьбы народа за свои права – сецессия.

Все простолюдины брали с собой на несколько дней припасы и уходили из города. Оставляли патрициев одних. Жизнь в городе полностью останавливалась. Не работали лавки и магазины, на рынках не продавали продуктов.

Это массово парализовывало экономику города и элита была вынуждена соглашаться на их условия. В частности, после первой же сецессии плебсу была прощена часть долгов и простолюдины были допущены к управлению государством — был учрежден Народный трибун.

Не меняйте свободу на чарку и шкварку. Не прячьтесь за спины других. Только все вместе мы победим!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Служил Гаврила игуменьей
Служил Гаврила игуменьей Ирина Халип
Плохая новость из Берлина для Лукашенко
Плохая новость из Берлина для Лукашенко Александр Фридман
Чем рабочие будут кормить семьи?
Чем рабочие будут кормить семьи? Сергей Дылевский
С гопником начали говорить на его языке
С гопником начали говорить на его языке Telegram-канал «Ник и Майк»