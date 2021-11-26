Мигранты ненавидят Таракана: что происходит на границе с Польшей 2 26.11.2021, 10:44

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фото: anadolu agency

(Обновляется) Белорусские власти готовят новый штурм границы?

Режим Лукашенко продолжает провокации на белорусско-польской границе.

Польские пограничники сообщают о 217 попытках прорыва со стороны Беларуси. Под Черемшей дошло до крупной атаки агрессивной группы из более чем 200 нелегалов, действовавшей под руководством белорусских спецслужб.

Сайт Charter97.org собрал главные новости о происходящем на границе Беларуси и Польши.

12.39 Сегодня Таракан посещает лагерь мигрантов в логистическом центре «Брузги».

«Почему-то радостными их лица не назовешь», — сообщает «Еврорадио» о реакции мигрантов на визит узурпатора, по распоряжению которого их избивают, бросают на колючую проволоку и кормят просроченными заплесневелыми консервами.

12.18 Лукашенко приехал в Брузги, чтобы вдохновить мигрантов на новый штурм польской границы.

12:10 Комендант литовской пограничной службы Рустамас Любаевас заявил, что в настоящее время вблизи границы Литвы с Беларусью находится около 1 500 нелегалов. За последние сутки было предотвращено 55 попыток нелегального пересечения границы.

11.24 Корреспондент газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Фридрих Шмидт побывал в транспортно-логистическом центре «Бремино-Брузги».

Мигранты рассказывают о том, что белорусские пограничники заставляли их штурмовать границу, били и травили собаками. Именно избитых людей и отправили из Беларуси в Ирак. Ночью в ТЛЦ собирают одиноких мужчин и заставляют их идти на границу.

11:09 Появилось видео, как польские пограничники усмиряли ночной бунт мигрантов в Венджине.

❗️Funkcjonariusze Straży Granicznej przy wsparciu innych służb, udaremnili wczoraj próbę samowolnego, siłowego oddalenia się z ośrodka w Wędrzynie grupy agresywnych cudzoziemców.

W ośrodku Wędrzynie przebywa 600 mężczyzn, ponad połowa z nich to ob. Iraku.#NaStrażyBezpieczeństwa pic.twitter.com/JpCGATwDvZ — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 26, 2021

10.50 Мигранты, которые сегодня ночью вернулись в Ирак, рассказали о пережитом в Беларуси.

Молодой езид из Курдистана заявил телеканалу Kurdistan24, что белорусский солдат ничем не отличается от ИГИЛ: «Белорусский солдат ничем не отличается от ДАИШ (то же самое, что ИГИЛ, только по-арабски — ред.). Нет таких избиений и насилия, которым бы мы не подвергались. Сейчас там идет снег, и некоторым мигрантам до сих пор не разрешают возвращаться. Пройдя 10 километров, я смог сбежать. Он сказал нам: «У вас нет ни воды, ни хлеба. Для вас только смерть».

10.35 Ночью в Ирак из Беларуси вывезли самолетами 600 нелегалов.

Депутат парламента Курдистана Чия Шариф утверждает, что до 27 ноября Беларусь покинут еще 1450 выходцев из Курдистана.

10.26 Польские пограничники предотвратили 217 попыток штурма со стороны Беларуси.

Наиболее агрессивная группа мигрантов пошла на прорыв в районе Черемши.

Wczoraj tj.26.11.granicę🇵🇱🇧🇾próbowało nielegalnie przekroczyć 217 osób. #funkcjonariuszeSG wobec 12 osób wydali postanowienia o opuszczeniu terytorium Polski.

Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Czeremsze grupa prawie 200 agresywnych cudzoziemców siłowo forsowała granicę. pic.twitter.com/7YK6TsWyc8 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 26, 2021

9.41 Пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарын сообщил, что белорусские службы расширяют о охраняют логистический центр мигрантов, организованный около местности Брузги на белорусской стороне границы.

8.11 Около 100 человек устроили бунт в польском центре для мигрантов. Во время беспорядков нелегалы пытались сломать ограду и сбежать.

Беспорядки произошли в центре пребывания мигрантов в польском городе Венджин Любушского воеводства.

Для восстановления порядка была задействована полиция. Ближе к ночи беспорядки удалось подавить. Никому сбежать не удалось, сообщает пресс-служба любушской полиции.

Po próbie sforsowania ogrodzenia strzeżonego ośrodka w Wędrzynie, w którym znajduje się ponad 600 imigrantów, sytuacja została ustabilizowana. Nikomu z tych osób nie udało się oddalić. W działaniach wspomagających @Straz_Graniczna bierze udział już ponad 500 policjantów. pic.twitter.com/zk1g7VSdOl — Lubuska Policja (@Lubuska_Policja) November 25, 2021 Sytuacja opanowana.

Dziś cudzoziemcy umieszczeni w strzeżonymi ośrodku w Wędrzynie próbowali sforsować ogrodzenie. Osoby były agresywne.

W ośrodku znajduje się 600 mężczyzn- ponad połowa to obywatele Iraku.#funkcjonariuszeSG współdziałali z @PolskaPolicja 🤝#NaStraży pic.twitter.com/NXbopyuRIq — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 25, 2021 Choć sytuacja opanowana dzięki koncentracji dużych sił policyjnych,to wciąż wspólnie ze @Straz_Graniczna i innymi służbami pozostajemy na posterunku. Śpijcie spokojnie! pic.twitter.com/HyKjT8FAGd — Lubuska Policja (@Lubuska_Policja) November 25, 2021

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