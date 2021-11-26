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«Никакой техники безопасности, все датчики затыкают мешками»

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  • 26.11.2021, 10:58
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«Никакой техники безопасности, все датчики затыкают мешками»

Бывший работник шахты «Листвяжная» в России рассказал, что могло привести к трагедии.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подтвердил, что 46 шахтеров и 6 спасателей погибли из-за аварии в шахте «Листвяжная», сообщает телеканал «Дождь». Российские власти заявили, что наиболее вероятная причина случившегося — взрыв метано-воздушной смеси. Утром 26 ноября, как сообщают СМИ, на шахте возобновились спасательные работы, специалисты пытаются стабилизировать температуру и концентрацию газа. Уже задержан директор шахты, его заместитель и начальник участка. Также возбуждено дело по статье о нарушении требований безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. В утреннем эфире Дождя бывший работник шахты «Листвяжная» Денис Тимохин рассказал, какие могут быть причины происшествия.

По словам бывшего работника, в шахте должны были остановить работу при содержании полутора процентов содержания метана в воздухе, когда обычно оно составляет там около шести процентов. «Их заставляют. Не хочешь работать — увольняйся. Никакой ни техники безопасности, все датчики затыкают мешками, закрывают всем», — отметил Тимохин.

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