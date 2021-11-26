«Никакой техники безопасности, все датчики затыкают мешками»5
- 26.11.2021, 10:58
- 5,616
Бывший работник шахты «Листвяжная» в России рассказал, что могло привести к трагедии.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подтвердил, что 46 шахтеров и 6 спасателей погибли из-за аварии в шахте «Листвяжная», сообщает телеканал «Дождь». Российские власти заявили, что наиболее вероятная причина случившегося — взрыв метано-воздушной смеси. Утром 26 ноября, как сообщают СМИ, на шахте возобновились спасательные работы, специалисты пытаются стабилизировать температуру и концентрацию газа. Уже задержан директор шахты, его заместитель и начальник участка. Также возбуждено дело по статье о нарушении требований безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. В утреннем эфире Дождя бывший работник шахты «Листвяжная» Денис Тимохин рассказал, какие могут быть причины происшествия.
По словам бывшего работника, в шахте должны были остановить работу при содержании полутора процентов содержания метана в воздухе, когда обычно оно составляет там около шести процентов. «Их заставляют. Не хочешь работать — увольняйся. Никакой ни техники безопасности, все датчики затыкают мешками, закрывают всем», — отметил Тимохин.