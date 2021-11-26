FAZ: Ночью в центре «Брузги» собирают одиноких мужчин и заставляют идти на польскую границу 3 26.11.2021, 11:24

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Фото: Reuters

Немецкое издание рассказало подробности о происходящем в лагере мигрантов.

Корреспондент газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Фридрих Шмидт побывал в транспортно-логистическом центре «Бремино-Брузги» и точно назвал его «местом бессильных и беспомощных» (перевод — «Салідарнасць»).

Репортаж Шмидта изобилует ужасными подробностями.

Вот некоторые из них:

1) В центре распространяются ложные слухи, в которые мигрантам хочется верить. Они убеждены, что Германия все-таки заберет 2.000 человек, а Путин пригрозил ЕС в течение двух суток отключить газ, если мигранты не смогут пересечь границу.

2) Ограбление мигрантов поставлено на поток: зарядить мобильный телефон в ТЛЦ можно, но за отдельную плату — от 7 до 10 евро.

3) Белорусские «переводчики», которые работают в ТЛЦ, пытаются убедить мигрантов в «правоте» Лукашенко. Перед камерами и в присутствии сотрудников спецподразделений (Шмидт называет их «пограничниками») мигранты действительно «хвалят» белорусские власти.

4) Когда же камер и «солдат» рядом нет, они не стесняются в выражениях: Шмидту рассказали о просроченных продуктах (молоко, консервы, хлеб), которые раздают мигрантам. В ТЛЦ опасаются вспышки ковида: люди кашляют, находятся совсем рядом, а средств защиты практически нет. Тестирование не проводится, мигрантам лишь раздают жаропонижающие средства. Мигранты рассказывают о том, что «пограничники» заставляли их штурмовать границу, били и травили собаками. Именно избитых людей и отправили из Беларуси в Ирак. Ночью в ТЛЦ собирают одиноких мужчин и заставляют их идти на границу.

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