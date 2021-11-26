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Как в Беларуси обманывают и наживаются на сотрудниках работодатели

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  • 26.11.2021, 11:40
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Как в Беларуси обманывают и наживаются на сотрудниках работодатели
иллюстрационное фото

Честные рассказы жителей Барановичей.

Найти хорошую работу без знакомых и связей в небольшом городе – тот еще квест. Но даже если кажется, что такое место нашлось, идеальная вакансия в объявлении может обернуться кошмаром в реальности. Intex-press.by собрала истории обманутых сотрудников, чтобы показать, на чем играют недобросовестные работодатели, и как не попасть на их удочку.

«Все было неплохо, пока не решила уволиться»

Анастасия решила подработать в декрете и устроилась на полставки в небольшой продовольственный магазин. Это был ее первый опыт работы с продуктами питаниями, поэтому просрочка и недостачи сильно пугали девушку. Но владелец магазина заверил, что поводов для беспокойства нет: недостач, мол, у них никогда не было, а вся просрочка «отбивается» торговой наценкой.

– Брали меня на полставки, но с перспективой трудоустройства на полную ставку, если мне все понравится. Я согласилась и подписала контракт на год. Поначалу все действительно было неплохо, пока я не решила уволиться, – рассказывает Анастасия.

Первые сомнения по поводу правильности выбора места работы у девушки появились, когда она увидела свой реальный рабочий график. Он отличался от того, что был прописан в контракте (часов было больше), но так как зарплата в итоге вышла неплохая, Анастасия не стала заострять на этом внимания.

Второй сомнительный момент, с которым она столкнулась спустя какое-то время работы в магазине, это просроченные продукты. Вопреки заверениям руководства, просрочка в торговом объекте была, и немало. Но больше всего Анастасию поразило то, как с этой просрочкой «работали».

– Я раньше никогда не слышала, чтобы колбасы и шпикачики мыли или вымачивали в кипятке. Но по факту так делали практически каждый день, – рассказывает девушка.

Зачем это нужно, продавец поняла после первого же переучета, во время которого выявили много просроченной колбасы.

– Бухгалтер сказала: делайте, что хотите, иначе из вашего кармана все вычтется. Заведующая тут же перемыла всю эту просроченную колбасу, поставила распродажу, и все разобрали в тот же день, – вспоминает Анастасия.

Даже молочную продукцию с истекшими сроками годности, по словам девушки, в магазине умудрялись продавать.

– Например, творог в пачках, у которого истекал срок, расфасовывали в обычные полиэтиленовые пакеты и продавали на развес! При этом в магазине всегда знали, когда должна приехать проверка, поэтому никаких нарушений там никогда не находили, – рассказывает Анастасия.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения девушки, стал конфликт с напарницей, после которого Анастасия написала заявление об уходе. Она была уверена, что никаких вопросов с увольнением не возникнет. Но не тут-то было.

– Меня отпустили без проблем, но зарплату за последний месяц не заплатили. Когда я спросила у заведующей спустя несколько дней, почему мне не звонят насчет расчета, она ответила: «А кто тебе сказал, что тебя рассчитают?». Сказала, что на мне, якобы, недостача, хотя я уверена, что никакой недостачи не было, потому что накануне был переучет. Когда я пригрозила, что обращусь с жалобой в соответствующие органы, мне было сказано, что я все равно ничего не докажу, – рассказывает девушка.

Но Анастасия твердо решила добиться расчета.

– Я дала заведующей еще немного времени. Если меня не рассчитают, пойду в прокуратуру: пусть их проверят. Надеюсь, все получится, хотя шансов мало, как мне сказали, – говорит она. – После этой истории для себя я четко решила, что к частнику, а тем более – в продукты, больше не пойду.

«Берут всех и нехорошо относятся к своим работникам»

Ольга увидела в интернете вакансию руководителя филиала колл-центра в Барановичах с зарплатой в 1000 рублей и решила на нее откликнуться. Тем более, что на тот момент как раз находилась в поисках новой работы.

– В поиске я была с начала сентября. «Какую-нибудь» работу в Барановичах я нашла бы и раньше, но мне не хотелось «какую-нибудь». А тут увидела объявление на сайте: руководитель, в подчинении 10-15 человек. На это и повелась. Тем более, когда-то много лет назад я работала в колл-центре банка, так что опыт у меня был, – вспоминает Ольга.

Собеседование с работодателем в офисе компании, по словам женщины, не заняло и пяти минут. Девушка, которая назвалась директором филиала, рассказала Ольге, что она ищет себе замену в Барановичах, так как сама из Бреста и хочет жить там.

– Мне сказали, что я подхожу, и буквально с завтрашнего дня могу приступать. Предложили оклад в 1000 рублей и сразу контракт. Ну, конечно, хорошо, давайте! Назавтра (это был четверг) я вышла на работу, принесла паспорт и трудовую. К концу дня спрашиваю: где контракт? Директор мне ответила, что в выходные поедет в Брест и все оформит, – рассказывает Ольга.

Женщина согласилась подождать. Отработав четверг и пятницу, согласилась выйти и в субботу, потому что ей пообещали за этот день двойную оплату.

– Я проводила обучение новых сотрудников по скрипту, который мне дали. Те, в свою очередь, должны были обзванивать людей и приглашать их на презентации. Не знаю, откуда у фирмы были телефоны, потому что многие люди возмущались, что им звонят. Но, как я поняла, их где-то нелегально покупают, – вспоминает Ольга.

Пока заменяла директора, женщина заметила некоторые нарушения в работе филиала.

– Тех, кто сидит и обзванивает клиентов, устраивают на работу по договору подряда. И я заметила, что им обещают, к примеру, 600 рублей, а в договоре пишут 100. Я спросила, почему так, на что мне ответили, что людям доплачивают наличными и что «они тупые, ничего не читают», – говорит Ольга. – Берут всех: и пенсионеров, и студентов, и на полный день, и на неполный. И нехорошо относятся к своим сотрудникам.

Тем не менее она дождалась возвращения из Бреста директора и снова подняла вопрос о контракте.

– Мне сказали, что оформить меня решили через неделю, хотят посмотреть, как оно пойдет. Стали требовать от меня какие-то отчеты. Я сказала, что работать не буду, попросила вернуть трудовую и спросила по поводу оплаты. Директор сказала, что оплата будет позже, а юрист, к которой я обратилась по поводу возврата трудовой, заявила, что я у них не оформлена и мол, сколько я вообще работала. Но, простите, если вы мне обещали 1000 рублей, то пять дней работы – это вообще-то 250 рублей! – возмущается Ольга.

Естественно, никакого расчета женщина так и не дождалась. Но после этой истории Ольга стала более внимательной и осторожной.

– Я, в принципе, сразу их раскусила, но должна была удостовериться. Это был первый мой неудачный опыт, после которого я стала внимательнее и поняла, что сразу нужно все проверять и оговаривать, потому что получать «по-левому» деньги в конверте я не хочу, – отметила она.

«Рад, что набрался опыта, и не буду повторять своих ошибок»

Андрей некоторое время работал поваром в одном из городских кафе. Устроили его официально, с записью в трудовой книжке и перспективой подписания контракта.

– Была договоренность, что за одну смену мне будут платить 40-50 рублей. Я старался брать больше работы, потому что было лето, — вспоминает Андрей. – В первый раз мне заплатили 150 рублей, хотя у меня было больше десяти отработанных смен.

По словам парня, он на собственном опыте знал, что в общепите работников часто обманывают, но ему нужна была работа, нужно было набираться опыта и он почему-то еще надеялся, что со временем что-то изменится. Но следующая зарплата в итоге оказалась еще меньше.

– Мне за месяц заплатили 77 рублей. У нас можно было брать продукты в счет зарплаты, я взял на 50 рублей, их вычли, и вот что осталось. В общепите часто такое бывает, особенно у частников. Но мне нужна была работа и я думал, что что-то изменится. Понадеялся на честность людей. Но еще раз убедился, что ее нет, и решил уволиться до того, как пройдет срок стажировки и придется заключать контракт, – рассказывает Андрей.

Парень не стал никуда жаловаться, так как «не видел в этом никакого смысла». А вскоре после увольнения узнал, что многие из тех, с кем она работал в кафе, тоже уволились.

Несмотря на обман со стороны работодателя, Андрей ни о чем не жалеет.

– Я считаю, что жалеть о том, что случилось, глупо. Я рад, что набрался опыта, и в будущем не буду повторять таких ошибок, — говорит он. – А еще я для себя усвоил, что если владельцы заведения к своим гостям относятся неуважительно (к примеру, блюда готовят с нарушением технологии, подают еду сырой или остывшей), то и к персоналу отношение будет ни разу не лучше.

Парень говорит, что после случившегося нашел работу, не связанную с общепитом, потому что «в Беларуси он очень плохо развит и работать там невыгодно».

Как не дать себя обмануть

Единственный способ не быть обманутым – оформить отношения с работодателем официально, сообщили в Барановичском межрайонном отделе Брестского областного управления Департамента государственной инспекции труда.

Даже если человек пришел на стажировку или находится на испытательном сроке, это должно быть оформлено на бумаге и за это обязаны заплатить. Поэтому если потенциальный работодатель тянет с оформлением трудовых отношений или вовсе отказывается их оформлять, это должно насторожить.

А еще внимательно читайте, что вы подписываете. Ведь если устно вы договорились на одни условия труда, а в договоре написано совсем другое, доказать свою правоту при возникновении конфликтной ситуации будет очень сложно.

253 – столько человек сообщили о нарушениях трудового законодательства работодателями в Барановичах в 2021 году. Это примерно на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В основном, люди жаловались на несоблюдение сроков выплаты окончательного расчета при увольнении и задержку зарплаты.

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