В Северной Корее запретили носить кожаные пальто, которые любит Ким Чен Ын 13 26.11.2021, 12:10

3,960

Ким Чен Ын запретил кожаные пальто, чтобы граждане не копировали его внешний вид.

«Полиция моды» КНДР увидела в этом тренде кампанию по «подрыву авторитета» диктатора.

В Северной Корее людям запретили носить кожаные пальто. Причина в том, что их очень любит лидер государства Ким Чен Ын, а копирование его образа — это вызов авторитету вождя, пишет Daily Mail.

Впервые Ким надел такое пальто в 2019 году, после чего они резко стали популярными среди северокорейской элиты, так как считались способом подчеркнуть свою лояльность лидеру. К тому же члены высшей северокорейской номенклатуры могли себе позволить покупку настоящей кожи.

Но тренд не остался незамеченным, распространились подделки из синтетической кожи, и модный лук стал доступен другим жителям Северной Кореи. Так что в бой пошла «полиция моды» — продавцов уведомили о запрете на торговлю такими пальто из-за опасений, что массовое следование тренду «удешевляет» внешний вид Кима и подрывает его авторитет.

«[Полиция] заявляет, что ношение одежды, похожей на одежду верховного лидера, — это «попытка бросить вызов авторитету высшего достоинства», — объяснил источник радио Free Asia.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».