В Беларуси запретили польские стиральные порошки 4 26.11.2021, 12:01

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Фото с сайта danger.gskp.by

Среди них оказались популярные у населения моющие средства.

В Беларуси ввели запрет на ввоз и продажу некоторых польских стиральных средств. Их включили в список «опасной продукции» Госстандарта. Под запрет попало как минимум 13 позиций. Теперь эти товары запрещено ввозить и продавать в нашу страну до тех пор, пока производители и импортеры не устранят найденные нарушения по качеству, сообщает zerkalo.io.

Среди средств, попавших под запрет, оказался популярный гель для стирки цветных тканей «Purox Color», который до сих пор предлагают многие торговые сети. У проверяющих возникли вопросы к таким показателям, как «пенообразующая способность» и «моющая способность».

Под запрет также попали два жидких средства для стирки цветного белья «YPLON» (раз и два), 9 средств для стирки «Wirek» (среди них в том числе гели для стирки), а также средство для стирки «Bryza do Bialego». К этим средствам возникли похожие вопросы, как и как к Purox Color.

Эти товары запретили продавать с 28 ноября.

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