Врач объяснила, как вернуть обоняние после Covid-19 1 26.11.2021, 12:25

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Полное восстановление после коронавирусной аносмии занимает от трех дней до трех месяцев.

При нарушении работы любого звена в обонятельной системе человеческого организма нарушается процесс восприятия запахов. У перенесших COVID обоняние возвращается обычно в течение 14 дней, но период восстановления может длиться дольше, рассказала руководитель российского Центра диагностики нарушений у пациентов, перенесших COVID-19 Мария Петина, пишет healthinfo.ua.

"Некоторые ученые считают, что вирус поражает обонятельные нервные волокна, которые располагаются в полости носа. Гарвардские неврологи считают, что вирус поражает вспомогательные клетки, которые окружают обонятельные нервные волокна, так как они содержат белок ACE2, который вирус использует для проникновения в клетки. Без вспомогательных клеток наши обонятельные нейроны не могут полноценно работать, поэтому и развивается гипосмия или аносмия", — объяснила медик.

По ее словам, полное восстановление после коронавирусной аносмии занимает от трех дней до трех месяцев. Петина обратила внимание, что врачи назначают иногда своим пациентам самостоятельно проводить обонятельные тренировки.

Суть их — в регулярном вдыхании носом ароматических пахучих веществ, например, эфирных масел. При этом, собеседник агентства предостерегла от самолечения и посоветовала обратиться к специалисту как можно раньше после появления симптомов.

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