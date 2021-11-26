закрыть
26 ноября 2021, пятница, 14:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российский бизнес заявил о недоверии государству

3
  • 26.11.2021, 12:47
  • 3,016
Российский бизнес заявил о недоверии государству

Экономика РФ погружается в стагнацию.

Большинство российских предпринимателей не доверяют государству, сомневаются в судебной системе и не верят в анонсированный властями «рывок» к темпам экономического роста выше среднемировых.

Такие данные получила консалтинговая компания PwC, опросив больше в октябре-ноябре больше тысячи руководителей российских компаний - от крупных до малых, пишет finanz.ru.

В 2018 году президент РФ Владимир Путин анонсировал амбициозный пакет национальных проектов, который был призван вытащить экономику из болота стагнации, побороть бедность и добиться развития несырьевых отраслей.

Но для бизнеса с тех пор не поменялось почти ничего. Ответы руководителей компаний «нередко почти ничем не отличались от тех, что были даны три года назад», констатирует управляющий партнер PwC в России Игорь Лотаков.

Хотя уровень доверия бизнеса к власти вырос с 35% до 40%, большинство - 55% - по-прежнему не доверяют государству и почти столько же (каждый второй) заявляет о низком доверии к судам.

87% опрошенных пожаловались, что вести бизнес в России «сложно» или «очень сложно» главным образом из-за высокого налогообложения (27%), постоянно меняющегося законодательства (12%), административных барьеров и бюрократии (11%), а также давления со стороны государства и контролирующих органов (9%).

Около 60% сообщили, что в стране высокий уровень экономической преступности, 69% считает высоким уровень коррупции (в 2018 году цифра была 70%).

В таких условиях догнать и перегнать мировую экономику, как того требует президент и как ему обещают чиновники из экономического блока правительства, будет невозможно, полагают участники опроса.

Лишь 7% верят в то, что экономический рост в РФ в ближайшие три года будет выше среднемировых темпов, как это заложено в прогноз социального-экономического развития МЭР.

Почти половина - 47% - полагают, что экономика России продолжит отставать от мира с темами роста ниже глобального ВВП. Еще 30% бизнесменов ожидают равных темпов роста в РФ и в мире.

Минэкономразвития, напомним, ждет роста на 3% каждый год в 2022-24 гг, но оптимизм чиновников не разделяет никто - ни крупные международные институты, ни инвестбанки, ни российские компании.

Международный валютный фонд считает, что импульс постковидного восстановления еще позволит экономике расти на 2,9% в следующем году, но затем она начнет тормозить - 2% в 2023-м, 1,8% в 2024-м, 1,7% - в 2025-м и 1,6% - в 2026м.

Опрос независимых профессиональных прогнозистов, который провела в ноябре Высшая школа экономики, показал схожую картину.

Участники исследования, среди которых шесть иностранных инвестбанков, семь исследовательских центров, а также крупные российские компании и два института РАН, не видят роста экономики выше 2% в год в долгосрочной перспективе, хотя и допускают, что в следующем она прибавит 2,5%, сохраняя инерцию восстановления после кризиса.

«В долгосрочной перспективе российская экономика будет расти темпом около 2% в год; именно эта величина по-прежнему рассматривается большинством экспертного сообщества как наиболее адекватная оценка потенциального роста ВВП России», - констатирует замдиректора Центра развития ВШЭ Сергей Смирнов.

«В перспективы достижения 3% роста (на чем настаивает Минэкономразвития) большинство экспертов пока не верит», - добавляет он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Служил Гаврила игуменьей
Служил Гаврила игуменьей Ирина Халип
Плохая новость из Берлина для Лукашенко
Плохая новость из Берлина для Лукашенко Александр Фридман
Чем рабочие будут кормить семьи?
Чем рабочие будут кормить семьи? Сергей Дылевский
С гопником начали говорить на его языке
С гопником начали говорить на его языке Telegram-канал «Ник и Майк»