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Лукашенко приехал в Брузги, чтобы вдохновить мигрантов на новый штурм

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  • 26.11.2021, 12:18
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Лукашенко приехал в Брузги, чтобы вдохновить мигрантов на новый штурм

Белорусские власти превратили логистический центр в базу для атак нелегалов на Польшу.

Лукашенко приехал транспортно-логистический центр возле пункта пропуска «Брузги», где размещены мигранты, каждую ночь атакующие польскую границу.

В Брузги диктатор прибыл вместе с губернатором Гродненской области Владимиром Караником и председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо.

Узурпатора здесь встретил его помощник - инспектор по Гродненской области Юрий Караев, передает «БелТА».

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

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