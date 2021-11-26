В центре Белостока поддержали белорусских политзаключенных
- 26.11.2021, 12:55
В акции участвовали белорусы Белостока, представители Союза Поляков и ассоциации Wspólnota Polska.
Белорусская диаспора Белостока совместно с представителями Союза Поляков в Беларуси и ассоциации Wspólnota Polska провели акцию в поддержку политических заключенных поляков в Беларуси Анжелики Борис и Анджея Почобута, которые 8 месяцев находятся в тюрьме, а также всех политических заключенных Лукашенко, сообщает телеграм-канал «Нашая хваля».
Около 50 человек с бело-красно-белыми флагами и флагами Польши, портретами политзаключенных собрались на акцию в центре Белостока.
- Белорусы Белостока с вами. Перемены неизбежны! Вместе мы победим. Жыве Беларусь! - говорили они.