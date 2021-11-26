Польские полицейские показали, как мигранты крушили центр в Венджине 5 26.11.2021, 13:02

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Стражи порядка предотвратили эскалацию бунта.

Польские полицейские предотвратили эскалацию бунта в центре для иммигрантов в Венджине (Любушское воеводство).

Благодаря действиям полицейских из других регионов ситуация стабилизировалась.

При этом польские полицейские показали видео того, как мигранты крушили помещения центра содержания.

POLICJANCI ZAPOBIEGLI ESKALACJI BUNTU W OŚRODKU DLA IMIGRANTÓW

Dzięki profesjonalnym działaniom @Lubuska_Policja

policjantów z innych regionów i funkcjonariuszy

sytuacja została ustabilizowana.Ale wciąż stacjonują tu duże siły,które czuwają nad bezpieczeństwem. pic.twitter.com/UhX96Of28u — Lubuska Policja (@Lubuska_Policja) November 26, 2021

В Венджине все еще дислоцируются большие силы охраны правопорядка, которые следят за безопасностью.

Напомним, что в центре для иммигрантов в Венджине в Любушском воеводстве Польши в четверг вспыхнул мятеж.

Мигранты начали крушить систему обеспечения и ограждение центра.

«Группа мужчин из 100 человек ведет себя агрессивно в центре для иммигрантов в Венджине. Среди прочего, они начали крушить и разрушать забор. Также они выбили стекла в центре для мигрантов», - сообщила пресс-секретарь Погранслужбы Польши Анна Михальская.

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