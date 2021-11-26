Польские полицейские показали, как мигранты крушили центр в Венджине

Польские полицейские показали, как мигранты крушили центр в Венджине5
- 26.11.2021, 13:02
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Стражи порядка предотвратили эскалацию бунта.
Польские полицейские предотвратили эскалацию бунта в центре для иммигрантов в Венджине (Любушское воеводство).
Благодаря действиям полицейских из других регионов ситуация стабилизировалась.
При этом польские полицейские показали видео того, как мигранты крушили помещения центра содержания.
POLICJANCI ZAPOBIEGLI ESKALACJI BUNTU W OŚRODKU DLA IMIGRANTÓW— Lubuska Policja (@Lubuska_Policja) November 26, 2021
Dzięki profesjonalnym działaniom @Lubuska_Policja
policjantów z innych regionów i funkcjonariuszy
sytuacja została ustabilizowana.Ale wciąż stacjonują tu duże siły,które czuwają nad bezpieczeństwem. pic.twitter.com/UhX96Of28u
В Венджине все еще дислоцируются большие силы охраны правопорядка, которые следят за безопасностью.
Напомним, что в центре для иммигрантов в Венджине в Любушском воеводстве Польши в четверг вспыхнул мятеж.
Мигранты начали крушить систему обеспечения и ограждение центра.
«Группа мужчин из 100 человек ведет себя агрессивно в центре для иммигрантов в Венджине. Среди прочего, они начали крушить и разрушать забор. Также они выбили стекла в центре для мигрантов», - сообщила пресс-секретарь Погранслужбы Польши Анна Михальская.
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