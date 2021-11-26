TVP: Аэропорт в Минске трещит по швам 4 26.11.2021, 13:07

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фото: anadolu agency

В Польше показали, как выглядела ночная эвакуация мигрантов в Ирак.

Очередные группы мигрантов вылетают самолетами из Минска на Ближний Восток, сообщает tvp.info. Только в четверг Беларусь по этому пути покинули более 600 иностранцев. - Они видят, что дорога на Запад закрыта, - комментирует Станислав Жарин, пресс-секретарь министра-координатора спецслужб.

За последние дни было совершено не менее десятка рейсов из Минска в арабские страны, из которых мигранты были стянуты в Беларусь с целью создания нового миграционного пути на запад Европы.

Обманутые режимом Лукашенко иностранцы «видят, что дорога на Запад закрыта. Возвращение домой - единственный шанс выбраться из ловушки белорусских спецслужб», - комментирует Станислав Жарин.

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб также опубликовал в социальных сетях видеозапись из аэропорта белорусской столицы, на которой видно большую группу мигрантов, ожидающих самолета. «Аэропорт трещал по швам», - подчеркнул он.

Kolejne samoloty z migrantami wystartowały z lotniska w Mińsku. Wczoraj z BLR odleciało ponad 600 migrantów. Lotnisko pękało w szwach.



Ludzie widzą, że droga na Zachód jest zamknięta. Powrót do domu to jedyna szansa na wydostanie się z pułapki białoruskich służb. pic.twitter.com/GTlLeMceNc — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 26, 2021

Несколько дней назад на пресс-конференции Жарин объяснял, что группа иностранцев, которая находится в Беларуси, «ротируется».

- Часть из них отсылается в родные страны. Однако это не является доказательством отступления от стратегического плана режима Лукашенко. Это может быть на первый взгляд признаком деэскалации, но мы считаем, что такие выводы были бы преждевременными, – добавил он.

При этом Жарин заявил, что польские службы наблюдают на границе все большую агрессию мигрантов и белорусских офицеров.

- Мы видим, что режим Лукашенко продолжает искать новые направления, чтобы привозить иностранцев в Беларусь. У нас есть сигналы о том, что в ближайшее время может быть активизировано использование маршрута между Москвой и Минском с целью усиления этого кризиса, – добавил он.

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