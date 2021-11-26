Экономика США переживает бум 4 26.11.2021, 13:15

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Безработица сократилась, потребительский спрос восстанавливается.

Аналитики с Уолл-Стрит повысили прогнозы роста экономики США в четвертом квартале. По их оценкам все бизнес-процессы восстанавливаются быстрее, чем ожидалось, пишет zn.ua.

Отмечается также, что безработица в стране стремительно сокращается, а занятость населения увеличивается. Еженедельная подача заявок на пособие по безработице упала до самого низкого уровня с 1969 года.

Показатели инфляции выросли, но не настолько, как ожидали экономисты. При этом траты американцев в октябре оказались выше прогнозов. К тому же ожидается всплеск продаж в преддверии Нового года.

Как результат, Morgan Stanley повысили свою оценку роста в текущем квартале с 3% до 8,7%. В свою очередь, JPMorgan также повысил свой прогноз на четвертый квартал – с 5% до 7%. В банке также прогнозируют ослабления проблем с цепочками поставок.

Если аналитики окажутся правы, то рост экономики США в четвертом квартале будет самым существенным с третьего квартала 2020 года, который сам по себе стал самым быстрым ростом с 1947 года.

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