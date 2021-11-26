В Брузгах среди мигрантов обнаружили «двойника» Лукашенко

В Брузгах среди мигрантов обнаружили «двойника» Лукашенко9
- 26.11.2021, 13:42
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Узурпатор приехал, чтобы готовить новые провокации против Польши.
В СМИ и соцсетях появилось новое фото «двойника» Лукашенко.
Человек, похожий на белорусского диктатора, был запечатлен сегодня в лагере мигрантов в Брузгах.
Ранее сообщалось, что узурпатор приехал в транспортно-логистический центр возле пункта пропуска «Брузги», где размещены мигранты, каждую ночь атакующие польскую границу.
Один из нелегалов, попавший на фотографии репортеров, очень похож на Лукашенко.