В Брузгах среди мигрантов обнаружили «двойника» Лукашенко 9 26.11.2021, 13:42

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Узурпатор приехал, чтобы готовить новые провокации против Польши.

В СМИ и соцсетях появилось новое фото «двойника» Лукашенко.

Человек, похожий на белорусского диктатора, был запечатлен сегодня в лагере мигрантов в Брузгах.

Ранее сообщалось, что узурпатор приехал в транспортно-логистический центр возле пункта пропуска «Брузги», где размещены мигранты, каждую ночь атакующие польскую границу.

Один из нелегалов, попавший на фотографии репортеров, очень похож на Лукашенко.

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