Загадка: Погрузчик делает с маршруткой на проспекте Независимости в Минске что-то странное

Загадка: Погрузчик делает с маршруткой на проспекте Независимости в Минске что-то странное1
- 26.11.2021, 13:49
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Фотофакт из центра столицы.
Редакция Onlíner получила странные фото с проспекта Независимости в Минске. Напротив «экс-Кемпински» бок о бок стоят маршрутка и погрузчик. За ними автомобиль ГАИ. Что происходит?
Обращает на себя внимание то, что левый борт маршрутки кажется целым, что нетипично, если речь идет о последствиях столкновения с погрузчиком. Заднее колесо с этой же стороны приподнято домкратом, под него подложены элементы тротуарной плитки. Может, речь о поломке микроавтобуса? Но тогда зачем погрузчик? Или это такой нестандартный способ эвакуации?