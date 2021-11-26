Загадка: Погрузчик делает с маршруткой на проспекте Независимости в Минске что-то странное 1 26.11.2021, 13:49

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Фотофакт из центра столицы.

Редакция Onlíner получила странные фото с проспекта Независимости в Минске. Напротив «экс-Кемпински» бок о бок стоят маршрутка и погрузчик. За ними автомобиль ГАИ. Что происходит?

Обращает на себя внимание то, что левый борт маршрутки кажется целым, что нетипично, если речь идет о последствиях столкновения с погрузчиком. Заднее колесо с этой же стороны приподнято домкратом, под него подложены элементы тротуарной плитки. Может, речь о поломке микроавтобуса? Но тогда зачем погрузчик? Или это такой нестандартный способ эвакуации?

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