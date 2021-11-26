Белорусский рубль тает на глазах 2 26.11.2021, 14:02

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Пора снимать деньги со счетов и отзывать вклады из банков.

Телеграм-канал Белорусского объединения рабочих (БОР) приводит результаты сегодняшних на торгов на валютной бирже:

Евро вырос на 2,75 копейки до 2,8761 рублей.

Доллар подорожал на 1,99 копейки до 2,5593 рублей.

Российский рубль подешевел на 1,81 копейки, 100 российских рублей обойдётся в 3,3862 рубля.

Спасайте свои сбережения. Снимайте деньги с вкладов и счетов. Переводите все сбережения в иностранную волюту. Только так вы сохраните кровно заработанные средства. Очередное падение рубля показывает, что у властей закончились средства на удержание курса. Более того, эти средства необходимы режиму на поддержание миграционного кризиса. И скоро он полезет в наши кошельки.

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