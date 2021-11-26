В лагере для мигрантов Лукашенко не смог стоять на ногах: фотофакт 5 26.11.2021, 14:13

3,942

Фото: ТАСС

Диктатора покидают силы.

Сегодня Лукашенко посетил лагерь для мигрантов в Брузгах, чтобы готовить новый штурм границы с Польшей.

На фото из лагеря видно, что узурпатор уже не смог самостоятельно стоять на ногах.

Для выступления перед мигрантами для Таракана создали своеобразную подпорку из старых поддонов, от которой ослабший диктатор не мог отойти.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».