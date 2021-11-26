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Под завалами шахты в России неожиданно нашли живого человека

  • 26.11.2021, 14:17
Под завалами шахты в России неожиданно нашли живого человека
Фото: ТАСС

51-летний россиянин чудом не погиб.

После вчерашнего взрыва на шахте "Листвяжная" в Кузбассе одного из пострадавших, которого считали погибшим, нашли живым. Об этом сообщил врио главы МЧС Российской Федерации Александр Чуприян, пишут "Ведомости".

Пострадавшего уже доставили в больницу.

Чуприян также уточнил, что найденный человек является не шахтером, а одним из спасателей. Им оказался 51-летний Александр Заковряшин.

Ранее считалось, что он погиб во время взрыва в ходе спасательной операции. Как сообщает Telegram-канал SHOT, "Несколько часов назад с ним уже успели проститься".

Напомним, что вчера, 25 ноября, на шахте "Листвяжная" произошло задымление. Его спровоцировал взрыв метана. В момент аварии в шахте находились 285 горняков. Спасателям удалось вывести наружу 239 человек, остальные 46 признали погибшими. Также во время спасательной операции погибли пять горноспасателей.

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