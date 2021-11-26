«Если вы пойдете назад в Минск, мы спустим на вас собак» 10 26.11.2021, 14:21

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Вернувшиеся домой иракцы рассказали об издевательствах белорусских силовиков.

Около 1000 иракцев, которые пытались проникнуть в Евросоюз по «белорусскому маршруту», вернулись домой на эвакуационных рейсах из Минска. Своими впечатлениями от пребывания в Беларуси они поделились с журналистами телеканала kurdistan24.

Некоторые «репатрианты» провели недели и даже месяцы на белорусско-польской границе. Назад они вернулись, когда потеряли надежду проникнуть в Евросоюз.

Женщина из города Захо, которая прибыла первым эвакуационным рейсом, отказалась представиться. Она сказала, что ее семья заплатила около 20 тысяч долларов контрабандистам, но те ее привезли только до польской границы.

«Мы вернулись потому, что нас не пустили (в Польшу — ред.). Если бы в Курдистане было хорошо, то мы бы отсюда не уехали. Но после всего пережитого, я жалею об этом решении и все-таки Курдистан — это наша Родина», — поделилась собеседница.

24-летняя Далиа Ксалаф из города Синджар также сказала, что заплатила порядка 20 тысяч долларов за семью.

— Белорусы относились к нам очень плохо и польские власти не разрешили нам пересечь границу. Когда мы пытались вернуться в Минск, они (белорусы — ред.) тоже запретили нам это. Они сказали нам: «Если вы пойдете назад в Минск, мы спустим на вас наших собак». Поэтому мы застряли (на границе — ред.) и не могли ни пройти в Польшу, ни вернуться в Минск, — рассказала девушка.

Житель города Ранья, который прибыл вторым эвакуационным рейсом, рассказал журналистам, что мигранты, застрявшие на границе, «подвергаются пыткам».

— Там полная катастрофа, — сказал мужчина и подчеркнул, что никому не следует туда уезжать.

Другая пассажирка вернулась домой с травмой руки и ребер. Она сообщила, что очень рада вернуться домой:

— Милосердия там нигде нет.

— Нет таких избиений и насилия, которым бы мы не подвергались, — рассказал еще один пассажир эвакуационного рейса. — Сейчас там идет снег, и некоторым мигрантам до сих пор не разрешают возвращаться. Пройдя 10 километров, я смог сбежать. Нам сказали: «У вас нет ни воды, ни хлеба. Для вас только смерть».

Большинство мигрантов, опрошенных журналистами телеканала, рассказали, что в конце концов белорусские власти разрешили им вернуться в Минск и даже предоставили транспорт до международного аэропорта, откуда они смогли вылететь домой.

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