Белорусов заставляют работать на непригодных станках 4 26.11.2021, 14:27

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иллюстрационное фото bymedia

На заводах «модернизируют» 50-летние станки.

- В инструментальном цеху на ОАО «ММЗ» проведена модернизация резьбошлифовального станка 1971 года, - пишет телеграм-канал «БОР».

Станок, который беспрерывно работает на производстве полвека, списывать и отправлять на металлолом не собираются: «выполняет важную работу» в длинной производственной цепочке: на нем обрабатываются «мастер-ролики».

То есть, купить современный станок не судьба. Не зачем это, да и вообще — глупости! Не работали на нормальном оборудовании, нечего и начинать. Лучше заставлять людей работать на древнем оборудовании, которое починили местные рукоделы. Станок же 50 лет назад планировали так, чтобы потом его «модернизировать».

Те, кто потом на этом станке получат травмы, будут виноваты сами — технику безопасности не соблюдали. Так запоют руководители в случае аварии. Конечно, сами виноваты! Вы пошли работать на этот станок! Вы на это согласились и каждый день соглашаетесь, продолжая ходить на работу к этим гореруководителям.

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