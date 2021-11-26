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Литва может закрыть пункты пропуска на границе с Беларусью

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  • 26.11.2021, 14:46
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Литва может закрыть пункты пропуска на границе с Беларусью
фото: delfi

МВД Литвы отреагировало на попытки перевоза мигрантов в грузовиках.

Литва может закрыть пункты пропуска на границе с Беларусью, если будет и дальше выявлять попытки перевоза мигрантов в грузовиках. Об этом заявило Министерство внутренних дел Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сообщила об увеличении числа случаев перевозки нелегальных мигрантов из Беларуси в Литву автомобильным транспортом, пишет lrt.lt . Если попытки перевезти мигрантов увеличатся, будет рассмотрен вопрос о закрытии пограничных контрольно-пропускных пунктов, сообщила министр.

«Мы наблюдаем новые случаи попыток въехать в Литовскую Республику на грузовиках, и поэтому было принято решение, активизировать и усилить контроль за транспортными средствами. Если мы увидим, что эти тенденции растут, мы, безусловно, рассмотрим закрытие пограничных контрольно-пропускных пунктов», - сказала Билотайте журналистам после встречи с должностными лицами пограничной команды Государственной пограничной службы (VSAT) в пятницу.

По ее словам, с августа, когда было принято решение не допускать нелегальных мигрантов на территорию Литвы, более 7 000 нелегальных мигрантов получили отказ во въезде.

Билотайте, отвечая на вопрос, какие тенденции нелегальной миграции из Беларуси можно ожидать в ближайшее время, сказала, что об этом сложно говорить, так как, белорусский диктатор Александр Лукашенко является непредсказуемым человеком.

«Этот человек, Лукашенко, совершенно непредсказуем, и мы не можем знать, что может стрельнуть ему в голову. Наша цель - оказать влияние как на Европейский Союз, так и на другие уровни, чтобы Лукашенко, который организовал весь этот миграционный кризис, отвечал за свои действия», - прокомментировала министр.

Как сообщает сайт Charter97.org, вчера мигрантов пытались ввезти в ЕС в запломбированной фуре.

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