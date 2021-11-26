В России развалился мост, построенный дочерним предприятием «Росатома» полгода назад 9 26.11.2021, 14:55

6,358

Подрядчик обещал, что мост прослужит 50 лет.

В Архангельской области сломался понтонный мост через реку Емцу, построенный пять месяцев назад. Власти потратили на строительство переправы 20 миллионов рублей из бюджета. Подрядчик обещал, что мост прослужит 50 лет, сообщает svoboda.org.

Региональное министерство транспорта проводит проверку, пишет 29.ru. Собственную проверку также организовал Следственный комитет по региону.

Как рассказали очевидцы, мост в деревне Сельцо Холмогорского района был разрушен 23 ноября. Его снесло льдом, который в это время года образуется на реке. В результате изолированными оказались 209 человек из пяти деревень . Чиновники уверяют, что у жителей есть продукты и на работу никому из них не нужно ехать, так как в деревнях остались только пенсионеры.

Мост был установлен в июне 2021 года дочерним предприятием "Росатома" — компанией "Химпроминжиниринг". Подрядчик обещал, что мост выдерживает нагрузки при температурах от минус 60 градусов до плюс 70 градусов по Цельсию и прослужит более 50 лет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».