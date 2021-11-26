«То, что во всем цивилизованном мире считается дикостью, в Беларуси - норма» 4 26.11.2021, 15:01

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Показательное видео из Волковыска.

- Беларусь при правлении Лукашенко настолько уникальная и парадоксальная страна, что все тут делается по-своему, - пишет телеграм-канал «БОР».

Не хотят страны Запада дружить с Синепалым — получайте мигрантов, не хочет признавать народ диктатора — получайте террор, нет хороших дорог — получайте новый асфальт, но по очень хитрой системе. Чтобы не радовались сильно обновкам, а то привыкнете и всегда будете требовать улучшений.

Видимо, такой логикой воспользовались коммунальщики Волковыска, где по сообщению Беларуси за МКАДом асфальт укладывают прямо в лужи.

В общем ничего нового, но это удивляет еще больше! То, что во всем цивилизованном обществе считается дикостью, для нас норма. Потом мы удивляемся, что жить тяжело.

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