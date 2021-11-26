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Зеленский: Я выхожу на улицу и понимаю, как ко мне относятся

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  • 26.11.2021, 15:09
  • 6,190
Зеленский: Я выхожу на улицу и понимаю, как ко мне относятся
Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Украины ответил, будет ли баллотироваться на второй срок.

Президент Украины Владимир Зеленский еще не решил, будет ли баллотироваться на второй срок. Об этом он заявил в ходе пресс-марафона 26 ноября, трансляцию ведет Офис президента.

"Относительно второго срока. Я не решаю этот вопрос, это решает общество. Я не принял это решение. Это решение не будет связано с форматом будущей коалиции, это будет связано с поддержкой моей личности народом Украины. С не манипуляционными рейтингами. Они есть разные. Но мы точно будем понимать. Я выхожу на улицу и понимаю, как ко мне относятся", – сказал он.

Зеленский заявил, что будет принимать решение с семьей.

"У меня уже взрослые дети. И точно буду принимать решение с детьми. Потому что они все страдают из-за моей профессии. Это правда. Дочь уже в том возрасте, когда ей нужен простор, свобода, она не хочет жить с охраной. Есть много вызовов. Но прежде всего – Украина и общество, которое меня выбирало. [Принимать] это решение буду, если можно, позже", – добавил он.

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