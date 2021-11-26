За машиной в Беларусь: россияне массово опустошают белорусские автосалоны 8 Алексей Кузнецов

26.11.2021, 15:14

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В чем причина?

Эпидемия COVID-19, беснующаяся уже второй год подряд, перевернула с ног на голову привычные сферы нашей жизни, сделав ранее немыслимое возможным. Оказалось, что автомобили, производимые в РФ, в Беларуси стоят дешевле, чем в России.

В этом году массово осваивается новое направление туризма: россиянам приглянулись машины, которые у нас оказались значительно дешевле, чем аналогичные в российских салонах. Благо единое экономическое пространство «союзного государства» позволяет ввозить без пошлин автомобили из Беларуси в РФ и наоборот.

В начале 2021 года абсолютно все автобренды, присутствующие на российском рынке, подняли цены минимум на 15-20%. Вопрос о том, что спровоцировало такой скачок цен, является дискуссионным. По общепринятой версии, пандемия коронавируса якобы обвалила производство полупроводников, используемых в сборке авто, что привело к дефициту комплектующих и падению производства автомобилей. Однако замедление экономики не могло не повлиять на спрос, ведь уровень доходов населения должен был неизбежно снизиться.

Несмотря на очевидную искусственность ажиотажа вокруг авторынка, для автодилеров наступили райские времена. Покупатели новых авто буквально бьются в истерике, пытаясь забрать любую устраивающую их машину, а продавцы могут самостоятельно диктовать цены, не опасаясь конкуренции.

В таких условиях российские автодилеры полностью развязали себе руки и занялись неограниченным вымогательством. С официальной стороны к ценовой политике дилеров не придерешься: чистая цена машины, продаваемой в РФ без дополнительных опций, не особо изменилась. Вот стоимость самих опций достигает космических размеров, колеблясь от 200 тыс. до 1 млн российских рублей (от 7 тыс. до 34 тыс. белорусских рублей) для седана среднего класса. При этом машину без дополнительных опций в салоне купить невозможно. Дилеры фактически шантажируют покупателей, предлагая выбор: либо авто с дополнительными опциями сейчас, либо надо дождаться очереди на машины, которые когда-нибудь доставят в салон.

Белорусский оазис

В таких условиях доступный для россиян белорусский авторынок стал оазисом низких цен. Объяснение этому феномену кроется не только в тотальном контроле государства над частным сектором, но и в банальном отсутствии спроса. Летнее подорожание автомобилей вкупе с инфляцией и сокращением экономики привело к падению спроса у белорусов на новые авто, которые сейчас пылятся на затоваренных складах.

Если сравнивать цены белорусских и российских автосалонов, то у наших средняя цена окажется значительно ниже.

Например, Lada Vesta в комплектации SW Cross стоит в РФ 1 млн 550 тыс. российских рублей, аналогичный автомобиль в Беларуси обойдется россиянину в 1 млн 280 тыс. российских рублей.

Новый Mitsubishi Outlander у официального дилера в Москве в комплектации Ultimate с объемом 2,36 литра будет стоить 3 млн 208 тыс. российских рублей, а в Беларуси — 2 млн 996 тыс. рублей.

Toyota Camry российской сборки объемом 2,5 литра комплектации Elegance в Беларуси стоит 2 млн 650 тыс. российских рублей, а у российских официалов обойдется вместе с допами в 2 млн 850 тыс. рублей.

Наконец Renault Kaptur в максимальной комплектации в Беларуси будет стоить 2 млн 20 тыс. российских рублей, а в РФ — 2 млн 200 тыс.

Братские дилеры

Порядок цен толкал россиян покупать автомобили в Беларуси до тех пор, пока наши дилеры не ввели искусственное ограничение, установив запрет на приобретение россиянами автомобилей на территории Союзного государства. Такое ограничение связывают с негласной договоренностью белорусских и российских дилеров. По крайней мере, возможности установить запрет на продажу гражданам другого государства в белорусском законодательстве нет.

Абсурдность ситуации дошла до того, что оформить машину на российский паспорт отказываются даже официальные дилеры Lada в Беларуси.

Тем не менее возможность обойти такое ограничение есть: достаточно оформить автомобиль на гражданина Беларуси, а после постановки авто на учет переоформить его на гражданина РФ.

Оказалось, что даже в случае с использованием «прокладки» приобретение авто в Беларуси все равно выгоднее, чем в РФ. В машины российской сборки, реализуемые в Беларуси, уже установлен модуль «Глонас» и у них имеется ЭПТС — электронный паспорт транспортного средства. Максимум, что придется заплатить, так это утилизационный сбор, который не превышает 4500 рублей.

Если на машину нет ЭПТС, то при ввозе в Россию за его оформление придется заплатить порядка 40 тысяч российских рублей, например, для авто марок Audi, BMW, Mercedes-Benz, которые в Беларуси продают без ЭПТС.

В случае если на машину, сделанную в Беларуси, не установлен модуль «Глонас», например Geely, Zotye, Peugeot, Citroen, Cadillac и Chevrolet, его подключение в РФ будет стоить около 80 тыс. российских рублей. Таможенную пошлину россиянам за такой автомобиль платить не надо, а утилизационный сбор составит 4500 рублей, опять же российских.

Льготный риск

На белорусском авторынке есть еще одна лазейка, которая позволяет россиянам покупать дешевые и качественные автомобили из Европы.

С апреля 2020 года в Беларуси действует указ Лукашенко «О возвращении таможенных пошлин и налогов». Документом предоставлено право многодетным семьям и инвалидам на получение скидки в 50% при таможенном оформлении бывших в употреблении иностранных автомобилей. Перечень категорий белорусов, имеющих 50-процентную льготу, был расширен в этом году: теперь скидкой могут воспользоваться родители детей-инвалидов до 18 лет, а также семьи, оформившие усыновление, опекунство или попечительство над детьми с инвалидностью.

Указом предоставлено право ввозить в Беларусь не более одного автомобиля на человека или семью в год.

До последнего времени рынок льготных автомобилей процветал. Auto.ru было забито объявлениями о продаже автомобилей из Беларуси по весьма привлекательным ценам. Но в этом году данная схема приобрела криминальный оттенок. Правительство вместе с таможней основательно взялись за «льготников», и теперь при приобретении автомобиля по льготе могут потребовать подтверждения источников доходов. Ведь не каждый инвалид может себе позволить купить Lexus за $40 тыс. Такое вмешательство обернулось конфискациями автомобилей и уголовными делами как в отношении дельцов, так и в отношении самих льготников. Поэтому приобретение автомобилей по льготной схеме весьма опасно.

Не вариантом оказалось использование в РФ автомобилей, зарегистрированных россиянами в ЕАЭС, в том числе в Беларуси. Если беларусам можно кататься по РФ, то россиянам, которые зарегистрировали автомобили Беларуси, дается 10 дней со дня приезда в РФ для постановки автомобиля на учет в Госавтоинспекции. Исключение касается граждан РФ, которые имеют вид на жительство в Беларуси.

За нарушение грозит штраф в размере до 800 рублей, при повторном нарушении придется заплатить 5 тысяч рублей. Также водителя могут лишить прав на срок от 1 до 3 месяцев.

Так что, как ни крути, белорусские автосалоны стали для россиян хорошей альтернативой российскому мыльному пузырю автопродаж. Жесткий контроль со стороны правоохранительных органов не дает возможности автосалонам разойтись в ценах на дополнительные опции, но и о естественных законах рынка тоже забывать не стоит. Цены на белорусские автомобили по мере исчерпания складских запасов также могут вырасти.

Алексей Кузнецов, bolkunets.org

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