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Создано новое лекарство от COVID-19, которое снижает смертность на 70%

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  • 26.11.2021, 15:18
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Создано новое лекарство от COVID-19, которое снижает смертность на 70%

Препарат разработали в Израиле.

Препарат MesenCure от израильской компании Bonus BioGroup снижает смертность пациентов в тяжелом состоянии из-за заражения COVID-19 на 70 процентов, о чем свидетельствует вторая фаза клинических испытаний, сообщает tvp.info со ссылкой на The Jerusalem Post.

Биотехнологическая компания Bonus BioGroup опубликовала новые данные, показывающие, что 30-дневный показатель выживаемости 50 больных Covid-19 с сатурацией кислорода на уровне 93% и ниже, получивших до трех доз препарата MesenCure, составил 94 процента.

Сравнивая 30 пациентов, на которых был опробован новый препарат, с 60 пациентами в подобном состоянии, но принадлежащих к контрольной группе, которая не принимала участие в экспериментах, можно отметить, что лишь 6,7 процента пациентов, лечившихся с помощью MesenCure, скончались из-за COVID-19 или его осложнений. Одновременно было зафиксировано 23,3 процента смертельных случаев из контрольной группы.

MesenCure сократил период госпитализации с 17,2 дней до 9,4, как показывают опубликованные данные. – Результаты оказались лучше, чем мы ожидали, – заявил генеральный директор Bonus BioGroup, доктор Шай Мерецки.

MesenCure является терапией, заключающейся во введении больному живых клеток, перемещающихся в крови до момента достижения легких, охваченных воспалением. Клетки, содержащиеся в препарате, выделяют противовоспалительные и регенеративные соединения, подавляя цитокиновый шторм и ограничивая дальнейшее развитие воспалительного процесса. После уменьшения воспалительного процесса и удаления избытка жидкости из легких, дыхательная недостаточность исчезает.

Тестирование препарата проводилось на 50 пациентах в возрасте 41-77 лет, проживающих в центрах Rambam Health Care Campus, Kaplan Medical Center и Baruch Padeh Medical Center. У большинства из них были сопутствующие заболевания, как сахарный диабет, ожирение или гипертония, - пояснил руководитель отдела исследований в Bonus BioGroup доктор Томер Бронштейн.

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