Героя мема про «белое и красное» снова арестовали на 15 суток

Героя мема про «белое и красное» снова арестовали на 15 суток3
- 26.11.2021, 15:28
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Он должен был выйти на свободу сегодня.
65-летнего Анатолия Шелковича снова арестовали на 15 суток, сообщил в соцсетях знакомый мужчины.
Мужчину задержали еще 11 ноября и присудили ему 15 суток ареста. Они должны были закончиться сегодня, но на свободу он так и не вышел. По каким статьям судят мужчину, неизвестно.
Видео с признанием Шелковича, где он признался в любви к красному и белому цветам, сразу стало вирусным.