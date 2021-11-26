Героя мема про «белое и красное» снова арестовали на 15 суток 3 26.11.2021, 15:28

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Он должен был выйти на свободу сегодня.

65-летнего Анатолия Шелковича снова арестовали на 15 суток, сообщил в соцсетях знакомый мужчины.

Мужчину задержали еще 11 ноября и присудили ему 15 суток ареста. Они должны были закончиться сегодня, но на свободу он так и не вышел. По каким статьям судят мужчину, неизвестно.

Видео с признанием Шелковича, где он признался в любви к красному и белому цветам, сразу стало вирусным.

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