Польский солдат был ранен во время штурма границы мигрантами и белорусскими силовиками
- 26.11.2021, 15:38
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С белорусской стороны лукашисты слепили польских пограничников лазерами.
Пограничная служба Польши сообщает, что вчера в районе 22 часа во время очередной попытки штурма границы группой приблизительно из 200 человек был ранен польский военнослужащий.
По словам Погранслужбы, мигранты пытались прорваться в районе деревни Черемша, используя при этом бревна и деревянные платформы. Польских солдат, пограничников и полицейских забрасывали камнями и палками. Кроме того, с белорусской стороны польских силовиков слепили лазерами.