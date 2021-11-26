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Какой будет погода на выходных?

  • 26.11.2021, 15:41
  • 2,842
Какой будет погода на выходных?
Фото: charter97.org

Прогноз по Беларуси на 27-29 ноября.

27 ноября погодные условия в Беларуси будет определять южный циклон, смещающийся через территорию нашей страны, пишет сайт pogoda.by.

Преобладание облачной погоды. Временами осадки (дождь, мокрый снег), местами гололед, на отдельных участках дорог республики гололедица. Ночью и утром по северо-западу, днем в северных районах ожидается сильный мокрый снег, налипание мокрого снега. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывистый. Температура воздуха ночью -2..+4°С, днем от -1°С по северу до +8°С по югу страны. Атмосферное давление ночью и утром будет интенсивно падать, во второй половине дня будет расти.

28 ноября ночью сохранится влияние фронтального раздела, отходящего на территорию России; днем республика окажется под влиянием очередной фронтальной системы, смещающейся с Польши. Облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории республики пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица, местами по северо-востоку гололед. Ветер южной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -2..+3°С, днем 0..+7°С.

29 ноября сохранится влияние фронтальной системы, перемещающейся в восточном направлении. Преимущественно облачно. Временами осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый гололед. Ветер южной четверти 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -1.. +5°С, днем 0..+6°С, по юго-востоку до +8°С.

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