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«Ник и Майк»-2: безумный Таракан заявил о новом «перехвате разговоров» на Западе

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  • 26.11.2021, 15:56
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«Ник и Майк»-2: безумный Таракан заявил о новом «перехвате разговоров» на Западе

Мозаичная психопатия прогрессирует.

Лукашенко 26 ноября, посещая мигрантов в «Брузгах» заявил о перехваченном днем ранее сообщении на Западе, сообщает telegraf.by.

«Вчера мы перехватили сообщение: рекомендация всем западным политикам не общаться с журналистами, особенно белорусскими и российскими», — цитирует его пресс-служба.

По словам Лукашенко, «вот почему они два дня бегают от вас. Им дана команда: не подходить к белорусским журналистам».

Что за «Ник и Майк»?

Дело в том, что Александр Лукашенко заявлял о перехваченных разговорах Запада и ранее. В сентябре 2020 года на белорусских гостелеканалах показали «перехват разговора Берлина и Варшавы», который он ранее анонсировал. В нем и фигурировали некие Ник и Майк.

Полная расшифровка разговора выглядит так:

Варшава: Алло, добрый день, Ник. Как наши дела?

Берлин:Вроде бы все по плану… Материалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию канцлера. Ожидаем ее заявления.

Варшава: Отравление подтверждается точно?

Берлин:Послушай, Майк, в данном случае это не так важно… Идет война… А во время войны всякие методы хороши.

Варшава: Согласен. Надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси… Самый эффективный путь — утопить его в проблемах России, а их немало! Тем более в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России.

Берлин:Этим и занимаемся…

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