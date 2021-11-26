Задолженность «флагманов» Беларуси по кредитам и займам приблизилась к 95 миллиардам рублей 1 26.11.2021, 15:57

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Побит исторический рекорд.

Более двух третей задолженности формируют флагманы промышленности – 65,2 млрд рублей на 1 октября, пишет banki24.by. С начала 2021 года сумма обязательств промышленников выросла на 22,8 %.

Для сравнения: за весь 2020 год прирост задолженности составил 21,1 %. Часть кредитов и займов белорусских предприятий номинирована в валюте. Поэтому, когда происходит девальвация рубля к корзине валют торговых партнеров, задолженность начинает бурно расти за счет курсовых разниц.

Внутри промышленности главный объем задолженности по кредитам и займам приходится на обрабатывающие отрасли – 44,2 млрд рублей на 1 октября. У флагманов энергетики долги достигли 17,3 млрд рублей, у флагманов добывающих отраслей – 3,1 млрд рублей. Некоторые крупные предприятия белорусской промышленности попали под санкции ЕС или США. Самые яркие примеры – это Нафтан, Гродно Азот, Белшина, Лакокраска, Беларуськалий, МАЗ и БЕЛАЗ. Задолженность по кредитам и займам у флагманов сельского хозяйства составила на отчетную дату 6,353 млрд рублей, в строительном секторе – 1,875 млрд рублей, в оптовой торговле – 2,977 млрд рублей, в розничной торговле – 4,107 млрд рублей, на транспорте – 3,577 млрд рублей.

Среди городов больше остальных задолжал Минск: столичные флагманы накопили долги по кредитам и займам в размере 21,8 млрд рублей. А в рейтинге областей первое место по размеру долга заняла Гродненская – 20,4 млрд рублей. В этом регионе возводится на деньги из российского кредита Белорусская АЭС.

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