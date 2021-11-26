В Ирландии теперь можно зарядить электромобиль от фонарного столба 26.11.2021, 16:50

В стране только в 2021 году продажи электромобилей увеличились на 146%.

В графстве Фингал в Ирландии появились зарядные станции для электромобилей, встроенные в фонарные столбы. Таким образом, энергия поступает прямо из городских электросистем, не требуя дополнительного оборудования, передает «Евро пульс».

На таких станциях можно зарядить свой электромобиль бесплатно.

В Ирландии планируется полностью прекратить продажу дизельных и бензиновых авто в 2030 году.

По прогнозам правительства, большинство ирландских автомобилистов намерены перейти на экологически чистое вождение уже в ближайшие годы. По предварительным оценкам, только в 2021 году продажи электромобилей увеличились на 146%. Поэтому в Ирландии активно работают над тем, чтобы расширить инфраструктуру для такого транспорта. Для того, чтобы разместить зарядные станции в фонарных столбах, власти даже внесли поправки в законодательство (раньше по закону запрещалось пользоваться фонарными столбами для не для освещения дорог).

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