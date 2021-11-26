Работники завода «Коммунарка»: Предприятие в простоях, работы мало 1 26.11.2021, 17:04

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Фото: tut.by

Белорусские заводы в шокирующем состоянии.

Очередная волна репрессий началась на белорусских заводах. Об этом «Еврорадио» сообщили работники предприятий, которые попали в черный список. В Свободном профсоюзе металлистов подтвердили — людей увольняют, к ним поступают обращения. Причина все та же — оставили подпись не за того, выходили на акции протестов после выборов-2020.

По словам членов независимого профсоюза, списки на вылет есть на “Коммунарке”, на тракторном и моторном заводах, МАЗе, в “Кабельных сетях”, на “Могилевлифтмаше” и других.

— Скорее всего, список предприятий, где сейчас увольняют, больше. Просто не везде у нас остались активисты, — отмечают в независимом профсоюзе.

В “Минских кабельных сетях” уже не в первый раз сотрудников увольняют по спущенным сверху спискам. Предыдущая зачистка была в конце февраля. Тогда люди рассказывали, что им предлагают написать заявление по собственному, в противном случае они будут уволены по статье Трудового кодекса. Интересно, что до этого нареканий на их работу не было. Сами работники связывали это с их участием в акциях солидарности и протестах после выборов в августе 2020 года.

— Сейчас, по слухам, собираются у нас уволить 7 человек. Один из них заместитель начальника цеха. Причина — вроде поездка к МЗКТ в августе 2020-го. Списки на увольнение были составлены после того. Но про официальную причину я вам не скажу, не знаю. Просят писать заявления на увольнение по соглашению сторон, — рассказал сотрудник предприятия.

Зачищают и в регионах. Как говорят работники “Могилевлифтмаша”, у них трудовые собираются вернуть примерно сотне работников.

— Всего у нас где-то 4,5 тысячи работников на предприятии. Не знаю, можно ли сто назвать массовым увольнением. Но это достаточное количество, чтобы работа предприятия ухудшилась, — считает один из сотрудников. — Мне не известны точные причины увольнений. Но знаю точно, что из-за политики. Люди выбрали не того кандидата.

Чуть ранее сообщалось, что увольнения идут на ОАО “Зенит”, которое производит светодиодные лампочки. Пока что подтверждено увольнение пяти работников этого предприятия, но их может быть больше — около двух десятков.

Чистки прошли и на “Могилевхимволокне”. Начиная с октября там отдали трудовые больше чем 70 сотрудникам.

В Свободном профсоюзе металлистов рассказали: “Обращались к нам работники “Коммунарки” за помощью. Говорят, что у них появился список на увольнение, в котором около 300 человек. Это почти четверть коллектива”.

Сотрудники фабрики подтвердили — людей увольняют.

— Хотя официально это не увольнения. Людям говорят: “Ну вы же все понимаете”, не продлевают контракты или просят уйти по соглашению сторон, — делится работница предприятия.

— Люди боятся. Председателя ячейки независимого профсоюза на МАЗе Артема Жернака арестовали как раз тогда, когда он общался с работниками “Коммунарки”, пытался им помочь. Его отвезли на Окрестина и дали 10 суток. В его квартире был обыск.

Также в профсоюзе отметили, что из-за экономической ситуации в стране и отсутствия заказов на некоторых предприятиях работникам стало гораздо сложнее защищать свои права.

— Сейчас много где дефицит кадров. Другой вопрос, что многие предприятия без работы. По словам работников завода “Коммунарка”, предприятие в простоях, работы мало.

На “Тракторном”, к примеру, пока еще планы есть, работа есть. Но даже это никого особо не волнует. И там увольнения. Руководители на том же МТЗ поставлены сверху. Им важно остаться лояльными к власти и сохранить свои места.

— А о том, что при этом они уничтожают предприятие и работы вообще не будет, такие люди не думают, — говорит представитель профсоюза. — В основном увольнениями занимаются отделы идеологии и люди, которые почему-то пошли на сотрудничество.

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